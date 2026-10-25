Lía Gómez 25 OCT 2026 - 13:00h.

Ultraman es el particular ayudante de un pequeño restaurante junto a Tirso de Molina donde la masa se prepara a diario y los tradicionales fideos chinos se cortan en directo

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¿Un robot haciendo fideos? Sí, y no hablamos de una máquina que los saca de una bolsa y los mete en una olla. En Madrid hay un restaurante donde un robot llamado Ultraman se encarga de cortar en directo uno de los platos más tradicionales de la cocina china. La escena tiene bastante de espectáculo, pero detrás hay una receta con siglos de historia y una técnica que hasta ahora dependía de la mano de un cocinero.

El invento está en Nudo fideo, un local familiar situado a pocos pasos de la plaza de Tirso de Molina. Está regentado por una pareja originaria de Shanxi, pero hay algo que hace que este pequeño establecimiento destaque desde el primer vistazo: su particular miembro del equipo. Se llama Ultraman y es un robot que corta los fideos directamente sobre el agua hirviendo. No es simplemente una forma llamativa de preparar la comida. Detrás de ese gesto hay una elaboración tradicional china conocida como daoxiaomian, una especialidad de la provincia de Shanxi, en el noroeste del país.

Aquí la masa se prepara cada día y tiene que alcanzar una textura concreta para que el robot pueda trabajar con ella. En lugar de formar los fideos previamente y echarlos después a la olla, Ultraman va realizando los cortes en el momento de la cocción. El resultado son unas piezas de pasta con los bordes más finos y el centro más grueso, una combinación que aporta una textura especialmente elástica.

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Y hay una razón gastronómica para que esta forma de cortar la masa tenga tantos seguidores. Los fideos consiguen una superficie irregular que hace que los caldos y las salsas se adhieran mejor. Por eso pueden terminar acompañados de ingredientes muy diferentes, desde carne de cerdo picada o albóndigas hasta huevo, tofu o incluso manitas de cerdo. También es habitual añadir chile o vinagre una vez que llegan a la mesa.

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Una carta corta, pero contundente

La propuesta de Nudo fideo no se queda en hacer girar a Ultraman delante de los clientes. El restaurante apuesta por una cocina casera, con caldos potentes, guisos a fuego lento y una salsa de chile propia. También cuenta con alternativas vegetarianas y veganas. Entre sus platos se encuentran los fideos con carne picada de pollo, por 10,95 euros, o los fideos 2 en 1, con tomate, huevo y chile fermentado, por 12,50 euros. Para acompañar, una de las opciones es el surtido de verduras frías, disponible por 4 euros.

De Shanxi a Madrid

La historia de estos fideos está ligada a Shanxi y a una forma de entender la cocina en la que la elaboración tiene tanto peso como el resultado final. Pero para descubrir esta especialidad no hace falta viajar tan lejos. En Madrid, Nudo fideo la lleva a una de las zonas más transitadas del centro y añade un elemento que difícilmente pasa desapercibido. Porque aquí la tradición no desaparece: la masa sigue haciéndose cada día, los fideos se cortan en el momento y la cocina mantiene su inspiración casera. Solo ha cambiado una cosa: que ahora el cuchillo tiene competencia.