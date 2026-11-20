Jesús Rojas 20 NOV 2026 - 13:32h.

La brasa y la cuchara son los dos grandes pilares de Austral, una propuesta inspirada en la extraordinaria diversidad geográfica, cultural y gastronómica del Pacífico Sur Continental, desde la Patagonia hasta los Andes

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Sergi Arola tenía una cuenta pendiente con Madrid. ¿O era al revés? En cualquier caso, el chef catalán que atesoró dos estrellas Michelin en La Broche y Sergi Arola Gastro, está de vuelta en la ciudad, donde acaba de abrir sus puertas Austral (C/ Velázquez, 61). Paralelamente, el que fuera Premio Nacional de Gastronomía 2003 mantiene sus lazos con el también estrellado restaurante LAB, ubicado en el hotel Penha Longa Resort de Portugal ("es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, llevamos muchos años trabajando juntos y sigo vinculado al equipo de allí").

Pero hoy toca hablar de su flamante aventura en pleno barrio de Salamanca, en el local que ha ocupado durante años el desaparecido La Cabra, ahora con interiorismo del reconocido estudio Hurlé & Martín y dividido en dos espacios diferenciados: una sala gastronómica con cocina vista y un pisco bar con una propuesta más informal, en cuya carta no faltan las icónicas patatas bravas de Sergi Arola.

También hablamos de su etapa en Chile, de lo que está suponiendo este reencuentro con la ciudad que tanto le ha dado y, por supuesto, de lo particular de la propuesta que está defendiendo junto al empresario José Luis Ansoleaga (Grupo Gastronómico Los Lirios) en la que será una de las aperturas del año.

Un concepto, el de Austral, que tiene como objetivo explorar la riqueza culinaria del Pacífico Sur Continental, esa inmensa franja geográfica que tan bien conoce el inquieto Arola en la que conviven océano, cordilleras, volcanes, bosques, fiordos, glaciares... Y que puede presumir de tener un extraordinario patrimonio culinario. Hablamos de un territorio que abarca desde las tierras australes de la Patagonia hasta las alturas de los Andes, pasando por los valles de clima mediterráneo del centro de Chile, y que se caracteriza por disponer de ingredientes, preparaciones y tradiciones que, para nuestra sorpresa, se entienden de maravilla con la cocina española.

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¿Cómo esta siendo volver a Madrid después de haber desarrollado proyectos en más de ocho países?

Me hace muchísima ilusión. En Madrid me han pasado cosas que jamás habría imaginado cuando empecé a cocinar con 16 años. Y después de haber trabajado en tantos sitios, vuelvo con la suerte de tener algo distinto que contar. Cuando mi amigo José Luis Ansoleaga me propuso hacer algo juntos, me pregunté qué podía contar en Madrid a estas alturas. Y la respuesta estaba en Chile, en todo lo que me ha enseñado su gente y en lo bonito que sería compartir un poquito de todo aquello aquí.

¿Cómo te has encontrado la ciudad? ¿Parecida a la que dejaste hace 10 años o diferente?

He seguido viniendo con frecuencia, entre otras cosas porque mis hijas viven aquí. Lo que cambia ahora es volver a ponerme delante de una carta y de un equipo en Madrid. Y la ciudad, gastronómicamente, ha crecido una barbaridad. Hoy te das una vuelta por un barrio y puedes comer cocinas de medio mundo. Cuando llegué en el 97 soñábamos con que Madrid tuviera esa vida gastronómica. Me hace ilusión encontrarme con un público que ha probado tanto y que todavía tiene ganas de descubrir cosas.

Brasa y cuchara son dos de los conceptos que más están reclamando en Madrid actualmente. ¿Qué ha sido lo que te ha llevado a apostar por ellos?

Pues mira, Austral empezó a tomar forma cuando José Luis me propuso hacer el proyecto. Lo que llevaba años haciendo era recorrer el país con 'El Menú de Chile', mi sección dentro del programa de televisión 'Sabingo', y aprender cómo cocina la gente allí. Y descubrí que en muchas casas del sur la cocina de leña sigue siendo el corazón de la casa. Ese fuego sirve para asar un cordero, pero también para tener un caldo al fuego durante horas. A mí me emocionan las dos cosas. De ahí sale lo de brasa y cuchara, de haber visto lo bien que conviven en una misma cocina.

¿Cómo le explicamos a alguien que nunca ha estado en la zona del Pacífico Sur Continental qué tienen de especiales las cocinas que encontramos desde la Patagonia hasta los Andes?

Yo le diría que se imagine un territorio enorme en el que tienes la cordillera prácticamente encima del mar. Luego vas bajando y aparecen las islas, los fiordos, la Patagonia... En una caleta aprendes qué hacer con el pescado y el marisco que llegan ese día. En la cordillera ves cómo se crían los animales y cómo se hace un queso de cabra. Y en Chiloé descubres lo que pasa cuando cocinas marisco y carne juntos. Lo que me fascina es que cada sitio tiene su manera de sacar partido a lo que tiene a mano. Eso lo entiendes de verdad cuando te sientas a comer con la gente de allí.

¿Hay alguna receta concreto que sea capaz de reunir todas, o muchas, de las gastronomías que se dan en esta zona?

Si me haces escoger, te diría el pulmay, que es un cocimiento de Chiloé. En una olla juntas mariscos con carne de cerdo y dejas que todo vaya soltando sus jugos… Cuando levantas la tapa, el caldo te explica mejor que yo lo que pasa cuando se encuentran el mar y la tierra. Y en el norte grande, en el altiplano de la región de Arica Parinacota, tienes la calapurca, un cocimiento aimara ancestral de carne de llamo donde metes una piedra que acabas de sacar del fuego en el caldo (calapurca es piedra caliente en quechua). Son dos ejemplos de cocinas muy distintas, pero a mí me encanta que en las dos el fuego y la cuchara tengan tanto que decir.

Austral no es un restaurante de cocina chilena, pero ésta tiene su espacio dentro de la carta. ¿Qué fue lo que más te atrajo de este país para decidir instalarte allí?

Mi primera vez en Chile fue casi por casualidad. Me llamaron para un trabajo en Santiago, y al principio yo pensaba que me hablaban de Santiago de Compostela (risas). Luego volví por la televisión y poco a poco fui haciendo mi vida allí… Conocí a mi mujer, Francisca, y me encontré con gente que me acogió como uno más, con una generosidad que te aseguro que jamás voy a olvidar… Se puede decir que me quedé allí por amor. Y a nivel profesional, tengo que decirte que cada vez que salgo a grabar 'El menú de Chile' con Sabingo me sigue pasando lo mismo, me siento en la cocina de alguien que me enseña a hacer algo que lleva toda la vida haciendo y vuelvo a tener la curiosidad del chaval que empezó a cocinar. Cuando digo que Chile me cambió la vida, me refiero a todo esto.

Hay quien se "queja" de que en Madrid hay demasiados ceviches y escasean los escabeches. ¿En qué publico has estado pensando cuando diseñabas los platos de la propuesta?

He pensado en la gente a la que le gusta comer y que tiene curiosidad. Un ceviche puede ser una buena puerta de entrada, porque es importante matizar que la cultura del ceviche abarca toda la Costa del Pacifico, no es exclusiva del Perú. Y aquí luego te encuentras con una lengua nogada o con un caldillo, sabores que quizá te sorprenda lo cerca que están de la cocina española. Porque aquí también hemos comido lengua, hemos hecho caldos de pescado y sabemos lo que vale un buen guiso. Lo bonito es probar cómo se hacen esas cosas en otros sitios, me encantaría que un madrileño que venga Austral se quede con ganas de saber un poco más de Chile y que el chileno reconociera el cariño con el que hemos trabajado sus recetas.

También tendrá su protagonismo la cocina española, entre otras que te han inspirado a lo largo de tu trayectoria. ¿Cuál sería el hilo conductor entre todas ellas?

Yo creo que el hilo está en esa manera de cocinar que compartimos. Piensa, por ejemplo, en el charquicán: tienes el charqui (la carne seca) y un sofrito que a nosotros nos resulta de lo más familiar. En una cucharada ya se entiende cómo se han ido encontrando esas cocinas. Luego, evidentemente, cocino con el bagaje que traigo de Barcelona, de Madrid y de todos los sitios donde he trabajado. Y arriba, en el pisco bar, ese cruce se ve de una manera mucho más desenfadada. Te puedes tomar, por ejemplo, un pisco sour con una entraña a la parrilla.

Hablemos de esa zona de bar y de tus famosas bravas. ¿La receta ha evolucionado de alguna manera en estos casi 20 años o se mantiene tal cual?

La idea sigue siendo la misma. Nació de una conversación sobre por qué era tan difícil que dos patatas de una ración quedaran fritas igual, y la respuesta estaba en la alta cocina. Si cortas todas del mismo tamaño, consigues una fritura más regular, y si les haces un hueco, todas llevan su parte de salsa. De ahí vienen el cilindro de patata, el tomate picante dentro y el alioli encima. Con los años puedes afinar detalles, pero a mí me sigue gustando esa idea. Coges una patata, te la comes de un bocado y tienes ahí el crujiente, el picante y el alioli. Hay gente que lleva años pidiéndomelas cada vez que viene. Me hace mucha gracia y, sobre todo, me hace mucha ilusión volver a cocinárselas en Madrid.

Puestos a pedir, ¿qué esperas de esta nueva aventura? ¿cómo te gustaría que se interpretase esta vuelta a Madrid?

Me gustaría que se entendiera como una manera de compartir con Madrid algo de todo lo que Chile me ha dado. Madrid es una ciudad a la que quiero muchísimo, y volver con José Luis y con un equipo tan potente y competente, que tiene además ganas de contar esta historia, me hace feliz. A estas alturas, no te imaginas lo que me ilusiona sentarme un momento en la sala y ver que la gente se acaba el caldo, pide pan y se queda un rato más en la mesa. Y si, al salir, alguien dice: "Tenemos que volver, que me he quedado con ganas de probar aquello". Yo, encantado.