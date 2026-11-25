Lía Gómez 25 NOV 2026 - 11:17h.

Está a pocos minutos de Oviedo, sirve siete platos de cocina asturiana por 18 euros y cuenta con una carta en la que tampoco faltan las carnes y los pescados a la brasa

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Cuando se piensa en un menú, lo que se viene a la cabeza es un primero o entrante, un segundo y postre. Si bien, en Asturias hay un restaurante que ha revolucionado por completo esta convicción. Se llama Llagar Titi, está en la carretera N-634, número 40, en Granda, Siero, y ahí la comida se convierte casi en una prueba de resistencia a un precio al alcance de todos: siete platos por 18 euros. Picadillo con huevo frito, callos, fabada, cachopín, queso, arroz con leche y hasta helado de requesón. Todo en un mismo menú y en un restaurante de carretera situado a apenas unos minutos de Oviedo. Una propuesta difícil de pasar por alto, especialmente en un momento en el que encontrar un menú completo a buen precio se ha convertido en todo un reto.

El establecimiento se encuentra en Granda, en el concejo de Siero, junto a la carretera N-634. Su historia se remonta a noviembre de 1999, cuando abrió sus puertas aprovechando un antiguo llagar de piedra del que todavía conserva algunos elementos, como un pozo de agua. Tras una reforma y una nueva etapa vinculada al grupo La Chalana, el local mantiene esa combinación de sidrería, parrilla y restaurante que forma parte de su identidad.

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El espacio cuenta con tres comedores, con capacidad para 30, 60 y 100 personas, además de una zona infantil. Es un establecimiento amplio, pensado tanto para comidas familiares como para grupos, donde la cocina asturiana tradicional comparte protagonismo con las elaboraciones a la brasa.

Siete platos por 18 euros: qué incluye el menú

El principal reclamo del Llagar Titi es su menú diario, que se sirve de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 12:00 y las 15:30 horas. Por 18 euros, incluye siete platos y pan (bodega no incluida). Eso sí, hay una condición importante: se sirve a mesa completa y no está pensado para compartir. Desde el restaurante lo dejan claro: "Aunque sea mucha comida no se comparte".

El recorrido comienza con un picadillo de cerdo acompañado de patatinas y huevo frito, uno de esos platos contundentes que abren el apetito. Después llegan los callos asturianos picantinos y la fabada con su correspondiente compango, dos clásicos imprescindibles de la gastronomía del Principado. La parte salada continúa con un cachopín de solomillo relleno de jamón ibérico y queso de los Oscos.

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Y cuando parece que la comida no puede dar más de sí, todavía queda una selección que combina queso azul con dulce de manzana, arroz con leche requemadín y helado de requesón de Abredo. La propuesta, además, está sujeta a la disponibilidad de los guisos. El restaurante explica que prepara sus elaboraciones diariamente y que no recupera, congela ni abate los platos. Cuando se termina una preparación, se sustituye por otra hasta agotar las existencias.

Parrilla, carnes y pescados también en la carta

Quienes prefieran comer a su aire pueden elegir entre una carta bastante más amplia. El Llagar Titi tiene dos especialidades especialmente reconocibles: el chuletón de vaca de la marca Trasacar y la lubina a la parrilla. En ambos casos, el fuego es el protagonista y el cocinado se controla directamente sobre las brasas.

También hay espacio para arroces, como el de bogavante, el negro con chipirones o el de pitu de caleya; gambas a la brasa, calamar fresco frito, cecina de vaca vieja y callos picantinos. Entre las opciones de carne aparecen la ternera asturiana guisada, el entrecot y las piezas de lechazo y cochinillo asadas en horno de leña castellano. Para quienes prefieran pescado, la carta incluye bacalao, lubina al horno y gambón gigante.

Con una propuesta que combina platos tradicionales, raciones generosas y distintas opciones para comer a la brasa, este restaurante de Granda se ha ganado un lugar entre las paradas gastronómicas a tener en cuenta en los alrededores de Oviedo.