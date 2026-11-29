Lía Gómez 29 NOV 2026 - 07:01h.

La ley permite que bares y restaurantes decidan si admiten animales de compañía, pero no reconoce un acceso automático a todos los locales. La señalización, las ordenanzas municipales y las normas de higiene también entran en juego.

¿Es legal que te cobren el pan que no has pedido o un suplemento por terraza?

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Salir a tomar algo con el perro puede convertirse en una pequeña incertidumbre antes incluso de sentarse a la mesa: ¿puede acompañarte en la terraza o el restaurante tiene derecho a decirte que no? Que el espacio esté al aire libre no significa que el animal tenga siempre garantizada la entrada. La normativa estatal contempla la presencia de mascotas en establecimientos de hostelería, pero deja margen para que cada negocio establezca sus condiciones y obliga a tener en cuenta otras disposiciones. La referencia principal es la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Su artículo 29 recoge que bares, restaurantes, alojamientos hoteleros y otros establecimientos en los que se sirven comidas o bebidas pueden permitir el acceso de animales de compañía a las zonas que no estén destinadas a preparar, almacenar o manipular alimentos. La condición es que no supongan un riesgo para las personas, otros animales o las cosas.

La clave está en ese "podrán". La norma no obliga a todos los negocios a recibir perros ni convierte las terrazas en espacios de acceso libre para las mascotas. Por tanto, un establecimiento puede decidir que no admite animales, también en sus mesas exteriores, siempre que respete la normativa que resulte aplicable.

El cartel debe poder verse desde la calle

La decisión del negocio no puede quedar oculta hasta que el cliente ya ha entrado. La propia ley establece que, cuando un establecimiento no permita la entrada o permanencia de animales, debe indicarlo mediante un distintivo visible desde el exterior. De esta forma, quien acude con su perro puede conocer la política del local antes de ocupar una mesa o solicitar servicio.

Ahora bien, la regulación estatal no es el único elemento que hay que tener en cuenta. El artículo 29 también deja a salvo lo que establezcan las ordenanzas municipales y las normas específicas. Esto resulta especialmente relevante en las terrazas instaladas en la vía pública, ya que su utilización está sujeta a las condiciones fijadas por cada ayuntamiento. Por eso, no existe una respuesta idéntica para todas las ciudades ni basta con que una mesa esté en la calle para dar por hecho que el perro puede acompañar a su dueño. Las disposiciones locales pueden introducir condiciones que deben respetar tanto el establecimiento como sus clientes.

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Dónde no pueden entrar y qué responsabilidad tiene el dueño

Aunque un restaurante admita animales, eso no significa que puedan acompañar a sus responsables por todas las dependencias. La ley excluye expresamente las áreas destinadas a la elaboración, el almacenamiento o la manipulación de alimentos. La presencia de mascotas queda limitada a los espacios habilitados para los clientes y siempre bajo las condiciones sanitarias y de seguridad correspondientes.

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También hay obligaciones para quien acude con el animal. El artículo 29.5 señala que las personas responsables deben cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y las medidas de seguridad que establezca el establecimiento, además de la legislación sectorial que corresponda. En la práctica, esto implica hacerse cargo del comportamiento del perro y evitar que pueda ocasionar molestias, daños o situaciones de riesgo.

Los perros de asistencia tienen un régimen distinto

Hay una excepción importante a la capacidad de decisión de los negocios: los perros de asistencia. La Ley 7/2023 establece que su acceso a establecimientos y espacios contemplados en el artículo 29 no puede quedar a criterio del local. Estos animales pueden acompañar a las personas a las que asisten y su entrada se rige por su normativa específica.

Así, la respuesta a la pregunta inicial depende de varios factores. Un restaurante puede no admitir perros en su terraza, pero debe informar de esa prohibición de forma visible y respetar las ordenanzas y disposiciones aplicables. Si el local sí permite animales, sus responsables tendrán que cumplir las condiciones de higiene y seguridad. Y si se trata de un perro de asistencia, no cabe tratar su acceso como una decisión comercial más.