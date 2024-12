Muy cerca del corazón cerealista de Castilla y León, a caballo entre Burgos y Palencia, hay una tierra vertebrada por el río Arlanza en la que los viñedos salpican su ondulado paisaje. Una comarca que es la cuna de los vinos de la denominación de origen Arlanza, unos caldos con un marcado carácter propio que buscan su espacio en un sector muy competitivo donde lo bueno no sólo está en la D.O. Rioja y en la D.O. Ribera del Duero.