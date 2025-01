A nadie sorprende el hecho de que España es un país con gran afición al vino . Crecemos en una sociedad en la que esta bebida está presente en prácticamente todos los ámbitos, pero a pesar de ello no siempre existe un buen conocimiento del tema . Más aún cuando de por medio aparecen palabras en otros idiomas que se pronuncian como buenamente se pueden o, incluso, se castellanizan a ojímetro. Algo que no suele ser buena idea, por cierto. Para mejorar los conocimientos en materia vinícola y evitar así errores de bulto enumeramos una serie de fallos que se suelen cometer.

Uno de los errores más habituales consiste en pronunciar mal palabras de otros idiomas, prueba de que las lenguas extranjeras siguen siendo uno de los grandes deberes de los españoles. Así, por ejemplo, chardonnay se debería decir como ‘shardoné’, pero se suele optar por ‘chardoné’, lo que no deja de ser un error.

Igualmente sucede cuando se dice eso de que "los blancos cuanto más fríos, mejor". Estos caldos tienen unas temperaturas recomendadas, que si bien son frescas, conviene no pasarse de frío ya que el vino podría perder sus aromas e, incluso, parte de su sabor.

Seguramente el rey de los errores de bulto es afirmar sin rubor que los vinos mejoran con los años. Primero porque una vez embotellados en la mayoría de los casos ya no sufren una mejora. Además, no todos los vinos están pensados para consumirse dentro de un tiempo, sino a corto o medio plazo por lo que su envejecimiento no será positivo.