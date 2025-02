Todo al que le guste el vino sabe perfectamente que hay muchas formas de disfrutarlo, sea de los caros o sea uno que no supera los 20 euros la botella. Pero ¿qué hace que una botella valga tres, cuatro o cinco cifras y otros se queden en los 20 o 30 euros? Esa no es la única pregunta: ¿por qué un vino caro parece estar más bueno que uno barato o más asequible a cualquier bolsillo? ¿Pasa siempre así? Santi Rivas llega en una nueva entrega de ‘Santi lo sabe’ para despejarnos todas dudas.

La respuesta corta: “los vinos caros son mejores que los baratos porque por eso son caros. Ellos lo saben”. Más allá de lo evidente, el experto en vino sí que subraya que esos vinos con precios altos tienen muchas sutilezas, algo que no debe frenar a cualquier amante o iniciado en el vino a catarlos porque eso no significa que no sepan disfrutarlos.