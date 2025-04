España es tierra de vinos , un país en el que todas sus regiones se mueven al ritmo que trazan las vides sobre los campos. No sorprende, pues, que haya grandes caldos más allá de las principales bodegas, fuera del foco que marcan los premios y las modas. Precisamente de esos vinos que no son tan conocidos vamos a hablar hoy. Es un buen día para tomar nota de cinco vinos blancos por menos de 10 euros que te van a gustar.

La calidad no tiene porqué estar reñida con el precio, es más, en muchas ocasiones el precio no es indicativo de la calidad. Eso es lo que sucede con esta selección de cinco vinos. Cinco opciones de distintas denominaciones de origen, pero con un denominador común muy evidente: no defraudan.