Lacrima Terrae 15 MAY 2025 - 08:00h.

Los vinos con tapón de rosca son cada vez más populares, aunque tienen fama de ser de peor calidad que los que tienen tapón de corcho

Alba Atienza, de 'Lacrima Terrae', nos resuelve en un nuevo vídeo de 'Vino para principiantes' todas las dudas al respecto

¿De verdad los vinos caros son mejores?

Compartir







Estamos acostumbrados a ver siempre las botellas de vino con tapón de corcho, aunque no a todos se le dé bien abrirlos y siempre le dejen esa tarea al amigo experto para no fastidiar el contenido si fallan. No obstante, es cierto que en los últimos años ha ido ganando terreno el tapón de rosca, mucho más fácil de utilizar, pero un método que, al menos en España y otros países europeos, no está del todo bien visto, ya que se relaciona con que el vino es de peor calidad o más barato. ¿Qué hay de cierto en eso?

Para sacaros de dudas y exponernos los beneficios de cada sellado, ya sea el corcho o la rosca, Alba Atienza, de 'Lacrima Terrae', nos lo explica en un nuevo vídeo de 'Vino para principiantes', el formato en el que en cada episodio las hermanas Atienza nos resuelven algunas de las principales dudas que suelen surgir respecto al vino.

“No cojas el vino con tapón de rosca, que ese seguro que es peor” es una frase que seguro que has escuchado en alguna ocasión. Ahora bien, ¿hasta qué punto es real esa afirmación?

Está claro, tal y como Alba Atienza explica, que el tapón de corcho es muy beneficioso para los vinos, pues entre otras cosas permite que entre un poco de oxígeno en la botella y hace que el vino pueda evolucionar, siendo algo fundamental en vinos con mucha crianza, como pueden ser los reservas o los grandes reservas. Y no hay que olvidar que, medioambientalmente es muy sostenible.

¿Un tapón de rosca es peor?

En España y otros países de gran tradición vinícola el tapón de rosca no es muy popular e incluso se relaciona con vinos de mala calidad, mientras que en otros países como Nueva Zelanda o Chile la rosca predomina sobre el tapón de corcho.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, poco a poco se empieza a introducir y cada vez más bodegas, también españolas, incluyen el tapón de rosca en sus vinos ya no solo por ser mucho más práctico para abrirlo, sino que una misma botella la comercializan con los dos modelos dependiendo de dónde lo vayan a vender. Así que, ¿elegir una botella de rosca significa renunciar a un buen vino? Pues ya lo ves, no tiene por qué ser así. Alba Atienza te da todas las claves en el vídeo.

¿Un vino caro es mejor que uno peor?

Una de las últimas preguntas que las hermanas Atienza nos respondieron fue si de verdad un vino caro es mejor que uno que es más barato, un pensamiento que a todos se nos ha pasado por la cabeza en algún momento. Pues no, no siempre es mejor, pero hay que saber qué se está pagando. El precio de una botella está relacionado directamente con el coste de producción, desde el tipo de uva hasta la vendimia, aunque también se subraya la marca de cada bodega, su reconocimiento o la exclusividad de la botella. ¿Quieres saber más? Sofía Atienza lo explica todo en el vídeo.