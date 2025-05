Cristina Soria 30 MAY 2025 - 10:05h.

Sarah Jessica Parker colabora desde hace años con la bodega neozelandesa Invivo

Con ellos, crea los vinos de la colección INVIVO X Sarah Jessica Parker

Un Sauvignon Blanc y un rosado premium que puedes conseguir en España

La protagonista de 'Sexo en Nueva York', que acaba de estrenar la tercera temporada de 'And Just Like That...' es todo un referente en lo que a estilo se refiere, y pocas bebidas hay tan elegantes como un bien vino servido en copa de cristal. Posiblemente por eso y porque la actriz es una buena conocedora de los mejores caldos, colabora desde 2019 con la bodega neozelandensa INVIVO Wines en la producción de su línea de vinos. El resultado ha sido un Sauvignon Blanc y un rosado premium que se han ganado el reconocimiento de los expertos en la materia y que han sido galardonados con numerosos premios. Puedes conseguir los vinos de Sarah Jessica Parker en España en la tienda online celebrityfoodstore.com o en tiendas gourmet especializadas. El precio de la botella, con la que sentir la esencia neoyorquina que tanto nos atrae de la actriz, es inferior a 22 euros.

Vino blanco Sauvignon Blanc Invivo X SJP

Este Sauvignon Blanc creado por Sarah Jessica Parker proviene de una cosecha tardía, del contacto con la piel, las barricas francesas y el roble rubio. Es suave, con influencia de roble. Para los fans de la actriz, añadimos que ella pintó a mano la X de la etiqueta original y buscó que la pintura verde azulado coincidiera con el tono de uno de sus colores de zapatos de satén favoritos, "Hamilton".

Pero volviendo al vino, desde Invivo lo describen así: “Aromas de fruta tropical madura y nutrida entre una mezcla de cáscara de cítricos y un toque de guayaba exótica de fondo. La delicada influencia del roble refuerza la fruta en nariz y en boca, lo que le confiere una suavidad y una accesibilidad inmediatas. Esto llena rápidamente la boca y la estructura ácida equilibrada emerge a través de los pliegues de los caracteres frutales dulces y salados. El final es largo y delicioso.”

Vino rosado Invivo X SJP

El rosado premium que firma SPJ proviene de la Provenza francesa. Es el resultado de una asociación de la actriz e Invivo con una finca familiar de la zona. Es la cuarta vez que Parker participa en la combinación de la cosecha para representar el gusto de los consumidores y lo que desean encontrar en una copa de vino.

Junto a Tim y Rob, los cofundadores de Invivo, han conseguido obtener un rosado bellamente pálido, seco y afrutado, que hace las delicias de quien lo prueba. Añaden que “la nariz es elevada y expresiva con aromas perfumados de flores rosadas, frutos rojos, hierbas sutiles y minerales. En boca es fresco, vibrante y afrutado con notas saladas que ofrecen un final fino, uniforme y largo de fresas, pétalos de rosa y hierbas frescas.”