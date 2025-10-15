Los platos típicos de Polonia que Rosalía ha comido en el rodaje de su próximo videoclip

Daniel Brito 15 OCT 2025 - 10:30h.

La catalana ha estado en un rodaje en Polonia en lo que parece que es el primer single de su cuarto disco

Rosalía lleva semanas más activa en redes sociales de lo que nos tenía acostumbrados en los últimos meses y los rumores sobre su cuarto álbum de estudio, nombre y concepto no han parado de surgir, especialmente tras compartir en su newsletter la partitura de ‘Berghain’ que decenas de personas han interpretado en Internet. En las últimas horas la artista catalana también posteó un tuit en X en el que parecía confirmar el que ya se rumoreaba que va a ser el título del disco o del primer single: ‘LUX’. Aunque su cuenta en dicha red ha sido desactivada, en Instagram la cantante ha subido un carrusel de imágenes de lo que parece ser su próximo videoclip grabado en Polonia.

Allí, además de dejar varias pistas sobre el rodaje, Rosalía también ha añadido algunas fotos en las que se le ve comiendo algunos platos en uno de los populares bares de leche de Polonia que, aunque pueden parecer de lo más normales, lo cierto es que forman parte de la gastronomía tradicional del país.

Los platos que comido Rosalía en Polonia

Uno de los platos que muestra la artista en sus redes es una chuleta empanada o también llamada en Polonia 'kotlet' o 'kotlet schabowy', que se trata de una chuleta de cerdo sin hueso empanada. Su preparación consiste en golpear el filete para hacerlo más fino para luego rebozarlo en harina, huevo y pan rallado para luego freírlo hasta que esté completamente dorado.

Este plato, como se ve en las fotos que ha publicado Rosalía, no se sirve solo, sino que se suele hacer con una guarnición de repollo, patatas e incluso remolacha, un alimento muy utilizado en la gastronomía polaca.

Precisamente otro plato que ha probado la cantante es la sopa de remolacha o 'barszcz czerwony', una de las comidas más típicas y tradicionales del país, especialmente durante la navidad. Aunque el de Rosalía era únicamente la sopa caliente (también hay una versión fría similar al gazpacho), se suele servir con un pierogi de carne, que son una especie de dumplings de pasta que se rellenan con diferentes ingredientes y son uno de los grandes representantes de la gastronomía polaca.

También hay un tercer plato que es otra sopa que, a simple vista, parecer ser la 'zupa pomidorowa'. Esta es una sopa elaborada con tomates picados y que puede servirse tanto fría como caliente y se suele preparar con pasta, aunque en ocasiones también se hace con arroz o patatas.