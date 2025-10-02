Daniel Brito 02 OCT 2025 - 10:18h.

La cantante ha sorprendido a sus dueños y a los clientes con su visita para tomarse un café con leche de avena

Dabiz Muñoz y Rosalía crean el sándwich de chicken teriyaki "mediterráneo": así es la receta

Compartir







Rosalía se ha convertido indiscutiblemente en una de las artistas más reconocidas de España a nivel mundial del siglo XXI y ahora la cantante ha comenzado a volver a la vida pública tras unos meses en los que parece que ha estado concentrada en su nuevo proyecto musical tras 'Motomami'. ¿Entre sus últimas apariciones? Sus paseos por París en la Semana de la Moda que se celebra estos días en la capital francesa. Y allí, entre desfiles, la catalana se ha dejado ver en un café español que llevaba mucho tiempo esperando su visita.

371 días esperándola

Hace poco más de un año se abrió Cortado, un local de café de especialidad regentado por los hermanos Adrien y Tom Aymerich y Helena Martín donde el sabor español está más que presente en muchos de sus platos que se sirven en sus dos locales. Uno de ellos es el Café Cortado, al que ha ido Rosalía (31 Rue Charlot que abre todos los días entre las 8 de la mañana y las 19.30), y la Cantina Cortado (24 Rue Charlot, que abre de miércoles a domingo para comidas y cenas), ambos en el barrio de Le Marais.

PUEDE INTERESARTE El postre francés al que Rosalía no puede resistirse

La cafetería se ha ido ganando poco a poco el favor del público y hasta cuenta con merchandising en el que aparece Rosalía por la admiración de sus dueños. En esa camiseta aparece escrito en inglés “Día número … esperando a Rosalía en Cortado”, y ahora por fin han podido rellenar esos puntos suspensivos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Qué se pidió Rosalía?

Durante su visita en estos días a París la cantante se ha pasado por el café y se ha grabado junto a los dueños rellenando al fin ese hueco con el 371 y firmando la camiseta. Pero no fue una visita cualquiera, ya que Rosalía se pidió un café con leche de avena que, tal y como se ve en el vídeo, le gustó bastante y quedó contante, tanto que no dudó en decir en otra de las imágenes que volverá a visitarles en otra ocasión.

A lo largo del rato que pasó allí la cantante aprovechó para sacarse fotos con los dueños, grandes seguidores de su trabajo, hablar con ellos tranquilamente después de tanto tiempo esperándola y para recomendar visitarles, tanto para tomar café como hizo ella, como para aprovechar su gran cocina española en pleno París para comer o cenar en la ciudad de la luz con una buena tortilla de patata o una tostada con el mejor tomate y jamón.