Daniel Brito 21 OCT 2025 - 09:24h.

Antes de anunciar su nuevo álbum 'LUX' por la noche, Rosalía se pasó por la mañana por un obrador de La Latina para comprar pan

Hace solo unas horas Rosalía colapsaba el centro de Madrid para anunciar la portada de su cuarto álbum de estudio ‘LUX’, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre y que ya está disponible en preventa. La artista había anunciado un directo en redes sociales a última hora de esa tarde que era toda una incógnita sobre lo que iba a hacer. Sin embargo, la cantante catalana ya se había dejado ver por Madrid durante el día, especialmente por la mañana, cuando acudió a comprar el pan tan tranquila.

Ya lo dijo hace unos días en su entrevista en Radio Noia: “No tengo ni chofer ni chef privado ni entrenador, me gusta hacer las cosas por mí misma”. Así que, en la mañana de este lunes, sabiendo que se le venía un día movido, la creadora de ‘Motomami’ salió a comprar el pan con total tranquilidad a un obrador artesano de Madrid.

Rosalía se pasó por el Obrador San Francisco (Carrera de San Francisco, 14), en pleno barrio de La Latina, donde su personal se llevó una gran sorpresa. “No os vais a creer quien vino a por el pan. ¡Te queremos!”, escribían en las redes sociales del obrador junto a una imagen con la artista.

Así es el Obrador San Francisco

No sabemos qué tipo de pan se llevó Rosalía, pero lo que está claro es que se llevó uno de gran calidad teniendo en cuenta que Obrador San Francisco es uno de lo más populares de Madrid que incluso ganó la Miga de Oro en 2019, convirtiéndose así en un referente en el barrio como panadería artesanal.

Uno de sus panes más populares es el Pan Quemao, popular de la Comunidad Valenciana, muy similar a un bollo que es esponjoso y algo dulce pese a su aspecto, con una corteza oscura y tostada. No obstante, hacen panes de todo tipo, como de trigo y maíz, de nueces, la hogaza del santo o de aceitunas.

No obstante, y pese a que el pan es su eje central, también hacen diferentes bollos artesanales para llevarte un bocado dulce a casa. Ahora que ya se acerca noviembre, han anunciado que desde el próximo lunes ya tienen panetones disponibles en su obrador, el primero de ellos uno de los favoritos de sus clientes: el de tres chocolates, aunque el más tradicional también estará disponible para el que no quiera tanto chocolate.