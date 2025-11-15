6 bodegas con encanto cerca de Madrid para un plan en pareja o con amigos

Inés Gutiérrez 15 NOV 2025 - 11:00h.

Una escapada a una bodega cerca de Madrid puede ser un planazo para hacer entre amigos

Las 5 mejores bodegas boutique de España

Compartir







Hace mucho tiempo que las bodegas dejaron de considerarse el lugar donde solo se hace o se guarda el vino y pasaron a convertirse en espacios donde disfrutar de esta bebida y de todo el proceso de crearla, desde que la uva crece en la vid hasta que las botellas parten hacia su destino final. Esto es algo que se ha potenciado desde las propias bodegas y por eso poder disfrutar de todo lo que tienen para ofrecer es una experiencia tan enriquecedora como apetecible.

El vino es el protagonista en las escapadas que tienen una bodega como destino, pero comparten fama con el resto de propuestas que ofrecen, desde paseos por las vides a catas de varios productos, acompañados de un pequeño picoteo o de una selección de los productos estrella de la zona. Hay mucho que descubrir y, como cada bodega es diferente y aborda el proceso a su manera, siempre hay algo nuevo que aprender.

PUEDE INTERESARTE Rutas de vino en otoño: las 5 mejores bodegas para visitar tras la vendimia

Estas experiencias se han convertido en un plan que los más románticos no pueden dejar pasar. Las parejas optan por visitar bodegas como un perfecto plan para dos porque no solo ofrece la oportunidad de probar nuevos sabores y crear nuevos recuerdos, también suelen tener opciones gastronómicas ideales para cenas románticas y, en algunos casos, alojamiento que ayuda a que el viaje sea único.

¿Quiere decir que es un viaje, un plan, solo apto para parejas? Ni mucho menos, porque este tipo de escapadas, en función de la opción seleccionada, puede ser ideal para pasar una jornada de lo más divertida entre amigos o una aventura que compartir con toda la familia porque, si bien los más pequeños de la casa no toman vino, hay muchos otros elementos de los que pueden disfrutar como los demás, haciendo que aprendan desde muy pequeños la pasión por la enología.

PUEDE INTERESARTE 8 planes gastronómicos para hacer en pareja en el puente de diciembre 2025

No es necesario irse demasiado lejos para poder disfrutar lo que una bodega con encanto tiene para ofrecer, cerca de Madrid hay varias opciones que están más que dispuestas a conquistar al visitante y convertir la experiencia en sus terrenos en algo memorable y que recomendarán a todos sus seres queridos una vez los visitantes regresen a sus casas, maravillados con todo lo aprendido y vivido y quién sabe si con unas botellas extra de su nuevo vino favorito.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bodegas con encanto cerca de Madrid para un plan en pareja o con amigos

Bodega Ecológica Andrés Morate (Belmonte de Tajo, Madrid). La primera bodega ecológica de Madrid ofrece a quienes decidan visitarla mucho más que un buen vino, quieren que todo el mundo entienda un poco mejor su manera de entender este producto y también el proceso de conseguirlo. Sus visitas suelen incluir visitas por los viñedos y también una cata de sus vinos, en compañía de una tapa.

Bodegas Finca la Estacada (Tarancón, Cuenca). Esta opción también tiene mucho encanto, no solo porque ofrece la posibilidad de aprender más sobre el vino, con visita por las instalaciones y cata de dos de sus vinos, también cuenta con zona con audiovisuales y zona olfativa, donde es posible aprender a diferenciar los diferentes aromas del vino. Su complejo enoturístico ofrece vino, historia (la finca perteneció a la reina María Cristina) gastronomía y spa.

Bodega del Nero (Chinchón, Madrid). A menos de una hora de Madrid se encuentra esta bodega, que ofrece diferentes opciones para descubrirla, desde la más sencilla donde comparten el proceso de cultivo y elaboración de sus caldos, así como una visita al edificio y, evidentemente una cata de sus vinos, como las más completas, con visita por Chinchón incluida.

Bodega Severino Sanz (Montejo de la Vega de la Serrezuela, Segovia). En el Parque Natural de la Ribera del Duero se encuentra esta bodega que permite visitar tanto su interior como su exterior. Déjate seducir por su Museo de la Viga de Lagar, y también por sus vinos, que ofrecen a través de una degustación con tapas seleccionadas o su menú gastronómico con platos tradicionales y modernos.

Bodegas Cardeña (Navas del Rey, Madrid). Perfecta para grupos de amigos porque sus catas grupales permiten hasta 20 asistentes, esta bodega invita a conocer e identificar las diferencias que cada uno de sus caldos tiene y que los hace únicos. Una experiencia de la mano de un enólogo y un viticultor que te ayudarán en el proceso de conocer más sobre el apasionante mundo del vino.

Bodegas Casa del Valle (Yepes, Toledo). Tradición y nuevas tecnologías se dan la mano en esta bodega, situada en la Finca Valdelagua. Una visita de unas dos horas de duración que comienza en los viñedos y que sigue paso a paso el proceso de elaboración del vino. Finaliza con una introducción a la cata con una degustación comentada de vinos de gama alta de la bodega acompañados de un aperitivo.

Experiencias que puedes vivir en pareja o con amigos y aprender mucho más sobre el mundo del vino y todos los secretos que esconde.