10 bodegas que abren sus puertas para enoturismo este noviembre en La Rioja y Ribera del Duero

Rutas de vino en otoño: las 5 mejores bodegas para visitar tras la vendimia

Siempre parece un buen momento para disfrutar de todo lo que una buena bodega tiene para ofrecer, sobre todo aquellas que han sido diseñadas o que se han adaptado al enoturismo, ofreciendo mucho más que conocimientos sobre la elaboración del vino, lo que ponen a disposición de los más curiosos es una experiencia completa, con el vino como protagonista, sí, pero no como único factor a tener en cuenta a la hora de escogerlas como destino.

Bodegas que abren sus puertas para enoturismo en La Rioja y Ribera del Duero

Quienes quieran tener una experiencia que recordarán siempre pueden escoger alguna de estas bodegas en La Rioja y Ribera del Duero para visitarlas y vivirlas en noviembre:

Bodegas Altanza (Fuenmayor, La Rioja). A tan solo 10 kilómetros de Logroño están estas bodegas, que ofrecen una experiencia ideal para parejas, amigos o familias. Tienen diferentes tipos de visitas que pueden contratarse, pero en todas está la posibilidad de disfrutar de su bodega en compañía de un guía. También ofrecen catas acompañadas de otros productos de la zona.

Bodegas Legaris (Curiel de Duero, Valladolid). Aprender todo lo que se pueda sobre el vino y su proceso de elaboración es más sencillo si se hace de la mano de los más profesionales, como las Bodegas Legaris. Su visita clásica, que tiene una duración de una hora y media, permite conocer las instalaciones de la bodega, los viñedos que la rodean y terminar con una cata de 3 vinos Legaris acompañada de un aperitivo de jamón y queso.

Bodegas Puelles (Ábalos, La Rioja). La bodega se encuentra rodeada de un viñedo propio, un entorno único que ayuda al visitante a empaparse del espíritu del lugar, donde no dudan en mostrarle la manera en la que trabajan la tierra y elaboran el vino. Ofrecen visitas guiadas a la bodega y los viñedos, con distintos extra que pueden escogerse, con catas de sus vinos y un picoteo para acompañar. También tiene alojamiento.

Bodegas Durón (La Horra, Burgos). Quienes quieran visitar esta bodega podrán hacerlo de la mano del guardés, que será quien les muestre el viñedo, pero también la zona de elaboración y el patio de crianza, explicando mientras tanto las peculiaridades de la bodega. Por supuesto, tendrá la posibilidad de degustar tres vinos diferentes acompañados por un aperitivo con queso de oveja, morcilla de Burgos y pimientos confitados.

Finca de los Arandinos (Entrena, La Rioja). Integra bodega, hotel, restaurante y spa, por lo que no hay duda de que puede ofrecer una escapada relajante e interesante a partes iguales. Puedes visitar la bodega, apreciar el viñedo y descubrir cómo el vino ha influido en la historia de esta tierra, además de catarlo. Puedes diseñar tu propia experiencia, con catas de vinos, experiencias gourmet o paseos a caballo por los viñedos.

Bodega Emina Ribera (Medina del Campo, Valladolid). Nada mejor para conocer un vino que acudir a su origen y eso es precisamente lo que proponen estas bodegas, que ofrecen diferentes experiencias para poder saber un poco más y disfrutar en el proceso. Visitas al viñedo, a la bodega y con la cata de sus productos como colofón, une experiencia que permite acercarse un poco más y conectar con la tierra.

Bodegas David Moreno (Badarán, La Rioja). Son varias las opciones que presentan estas Bodegas para los amantes del vino y los más curiosos, desde visitas libres a sus bodegas a paseos a pie por los vi�ñedos, tienen experiencias gastronómicas, visitas guiadas donde poder aprender más sobre el arte del vino y también otras pensadas para divertir al máximo a sus visitantes, con juegos de seguir pistas.

Dominio Lubiano (Pesquera de Duero, Valladolid). El amor por el vino y por lo que hacen está impregnado en todos los rincones de esta bodega y quien quiera visitarla se dará cuenta nada más poner un pie en ella. Ofrecen dos experiencias a los visitantes, ambas de la mano de los propietarios. La primera es una visita guiada por la bodega y una cata de tres de nuestros vinos, acompañado de un pequeño aperitivo, la otra incluye también una visita por los viñedos y la cata es en el mirador “la milla de oro”.

Bodega Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía, La Rioja). Esta es una Bodega Ecológica Certificada que permite a los visitantes poder disfrutar de una visita guiada en todoterreno por su viñedo singular centenario, el vertical de Rioja. Durante la visita se puede aprender más sobre las especies autóctonas con las que trabajan y catar algunos de sus vinos. Es el propio Juan Carlos Sancha quien se encarga de explicar su manera de trabajar y entender el vino.