8 planes gastronómicos para hacer en pareja en el puente de diciembre 2025

Los planes gastronómicos son más divertidos si los compartes con amigos o con tu pareja

Los 7 mejores planes gastronómicos para disfrutar de las setas y la trufa este otoño

El puente de diciembre es uno de esos festivos que es perfecto para organizar planes, porque es ideal para coger fuerzas de cara a la Navidad. En estas fechas señaladas todo el mundo parece volverse un poco loco, todo tiene que ser perfecto, lleno de magia e ilusión, pero también de quedadas con familiares, amigos, compañeros de trabajo o personas con las que solo te reúnes una vez al año, antes de Navidad.

Sacar tiempo para estar en pareja no siempre es sencillo en esos momentos, por lo que nada mejor que aprovechar el puente de diciembre para pasar tiempo juntos haciendo esos planes en pareja que en los días posteriores será más complicado llevar a cabo (aunque seguro que es posible sacar un rato para pasear y ver las luces). Estos días libres, que en 2025 son pocos, son ideales para organizar un plan gastronómico, la excusa perfecta para pasar tiempo en pareja y disfrutarlo.

No es que sea necesario tener una excusa para pasar tiempo en pareja, pero tampoco viene mal tener un plan ya pensado para hacer durante el tiempo que se está tan bien acompañado. Además, si la gastronomía es una de las pasiones de ambos, estos días libres parecen los indicados para descubrir nuevos sabores, vivir nuevas experiencias y, en definitiva, pasar un ratito juntos durante el que crear nuevos recuerdos. Un nuevo paso en el camino que se recorre juntos y, en este caso, también con el estómago contento.

Planes gastronómicos para hacer en pareja en el puente de diciembre 2025

Ir a un museo. El arte puede adoptar muchas formas y, en el caso de los museos relacionados con la gastronomía, también muchos sabores. Una mezcla de historia, cultura y sabor que se puede disfrutar con propuestas tan interesantes como la que ofrece el Museo de la Sidra, en Nava (Asturias), el Museo de la Cultura del Olivo y el Aceite de Úbeda (Jaén), el Museo de la Trufa de Navarra o el Museo del Turrón en Alicante. ¿Te gustan las setas? Nada mejor que apuntarse a una jornada micológica, donde no solamente te llevan a los mejores lugares donde puedes encontrar setas, de una forma controlada y legal, también se aseguran de que todas las setas que cojas sean de esas que puedes poner en tus recetas sin miedo a una intoxicación. Nada mejor que levantarse temprano y disfrutar del aire limpio y fresco de la sierra en pareja. Aprovecha el tiempo libre para ir al mercado. Vamos corriendo a todas partes, pero por fin podemos tener un rato libre, lo que es perfecto para dedicar un buen rato a pasear por el mercado, tomándonos con calma las compras. También podemos aprovechar y comer allí, algo que ofrecen mercados madrileños como el de San Miguel, San Ildefonso o el de la Cebada. Fuera de Madrid también es posible, como en el Mercado Victoria de Córdoba o el Mercado Colón en Valencia. Comer en un restaurante con Estrella. El puente de diciembre puede ser la excusa perfecta para darte ese capricho gastronómico que llevas tiempo deseando, puede ser un regalo navideño anticipado para ambos. Si seleccionas uno fuera de tu ciudad, puede ser la excusa perfecta para una escapada para dos. Reserva con tiempo, eso sí, por si tienes que cambiar de planes sobre la marcha. Si te gusta el vino, puede que sea un buen momento para organizar una visita a una bodega. Normalmente, suelen incluir un paseo por los viñedos y también una cata con varios de los vinos y alguna tapa para acompañar. Algunas bodegas además ofrecen una experiencia enológica más completa, con hotel y spa incluido. Unos buenos pintxos. Los pintxos son perfectos para probar diferentes preparaciones y sabores mientras los acompañas de una bebida, esta es algo muy típico de ciudades como San Sebastián o Bilbao, por lo que si nunca has estado, descubrir el mundo de los pintxos es una excusa perfecta. También pueden ser unas tapas, si en lugar de estar en el norte estás en algún lugar donde son tradición, como Granada. ¿Amante de la trufa? Es tu momento de visitar Fitruf, la Feria Internacional de la Trufa que se celebra anualmente en Sarrión (Teruel). Además de aprender más sobre este alimento, también se puede adquirir trufa de la mejor calidad. Cena y espectáculo. Son varios los locales en Madrid que ofrecen cena y espectáculo, pero no todos como La Cena Criminal, que no solo mezcla gastronomía y show, también plantea un caso de asesinato que los comensales tienen que resolver. Son varios los locales donde se puede acudir para vivir esta divertida experiencia, como Descaro, Maracca o el Restaurante San Francisco.

Opciones muy variadas, ideales tanto para las parejas cosmopolitas que quieran pasar una velada de lujo, como para aquellos que disfrutan del contacto con la naturaleza, además de la gastronomía de mejor calidad.