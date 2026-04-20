Lía Gómez 20 ABR 2026 - 16:53h.

Se trata de Laya, un cosecha 2024 cuyo sabor combina de primeras un impacto fuerte con luego una sensación aterciopelada y frutal.

El vino blanco Rioja con 94 puntos Parker a 13 euros

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Se presenta una quedada para cenar con amigos y familia. De la comida se encargan otros, pero a ti te toca elegir con qué acompañarla y empiezas a dudar. Sin embargo, hay una opción que se erige como un acierto dado que marida con prácticamente todo tipo de alimentos, es de calidad y, además, se trata de una opción económica. Se trata de Laya, un vino tinto manchego, cosecha de 2024, que ha recibido una puntuación que roza la excelencia entre los críticos más influyentes del mundo: 91 puntos Parker.

Descrito como un “vino peculiar que combina complejidad, estructura y un intenso color rojo picota cubierto. Elegante, fresca y compleja nariz donde se aprecian frutas maduras y notas florales. Agradable y fresca entrada en boca, equilibrado y con taninos dulces, aunque juveniles, untuoso y envolvente, con un original e interesante paso por boca y un largo final”, Laya se ha convertido en referente dentro de los vinos manchegos.

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Una calidad que despunta

Laya es un vino de Almansa, elaborado por Bodegas Atalaya -de cuya parte final viene precisamente su nombre-, pertenecientes a la Familia Gil. Y que pese a la gran producción de su lugar de origen -en Castilla La Mancha está el mayor viñedo del mundo con 437.000 hectáreas-, la excelencia y la calidad están muy patentes en este producto.

Cosecha del 2024, Laya es un tinto joven de la Denominación de Origen Almansa, elaborado con un 70% de uva Garnacha Tintorera -de la que saca su color y el cuerpo que presenta- y un 30% de uva Monastrell, la cual aporta toques a fruta negra madura que también se aprecian en su sabor.

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Viñas viejas a mil metros de altitud

Está elaborado con viñas viejas, plantadas en suelos calizos entre 700 y 1.000 metros de altitud, con un clima continental extremo. Para su elaboración, cada variedad se fermenta en depósitos de acero inoxidable, tras lo que se realiza el coupage -el proceso por el que se mezclan en este caso las dos variedades de uva que tiene Laya- y se pasa a barricas de roble francés donde se deja envejecer por cuatro meses.

Un toque de fruta negra que marida con casi todo

Este vino presenta aromas frutales, de fruta negra y roja ya madura como ciruelas y moras, así como matices florales y algún tono tostado. Al probarlo, el primer impacto es fuerte, para luego dejar una sensación aterciopelada y de frescura con un toque de especias.

Precisamente por esto, marida muy bien con casi todo. Desde carne asada hasta guisos, arroces, embutidos, quesos azules o curados e incluso pescados o mariscos en salsa, lo que le hace ser una opción casi segura a la hora de elegirlo.

91 puntos Parker y un precio asequible

Todo ello ha hecho que haya recibido 91 puntos Parker -una clasificación que va de 50 a 100, creada por el crítico más aclamado a nivel mundial, Robert Parker, a través de la revista The Wine Advocate, mediante la que evalúa la calidad del vino y que desde hace años se ha asentado como referencia mundial para consumidores e inversores en el sector-, aunque lo más llamativo es que, pese a esta clasificación, su precio sea tan bajo.

Por menos de siete euros uno puede adquirir una botella de Laya 2024, lo que lo hace una opción perfecta para acompañar cualquier comida o para regalar.