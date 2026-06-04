Lorena Romera 04 JUN 2026 - 12:23h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte el resultado de sus análisis tras el positivo de su embarazo en sangre

La foto de Marta Peñate, sometiéndose a pruebas tras el positivo en su test de embarazo en sangre

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Marta Peñate ha compartido los resultados de sus últimas pruebas médicas. Un diagnóstico que no solo confirma el positivo de su embarazo en sangre, sino que certifica sus peores sospechas: la beta hCG "se ha duplicado". La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' teme que acabe siendo nuevamente un embarazo ectópico, como ocurrió la última vez, ya que no tiene "ninguna fe".

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Aunque los resultados médicos parecen ser positivos y reflejan una clara evolución del embarazo, el miedo se ha apoderado de la colaboradora debido a la dolorosa experiencia que vivió en el pasado. Con total honestidad y el semblante cansado, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha explicado detalladamente la situación a la que hace frente.

"La verdad es que no sé ni cómo contar esto, pero lo voy a contar. Después de tres test negativos de orina, pues yo, obviamente, no tenía ninguna fe", ha comenzado relatando la de Las Palmas de Gran Canaria, que hace poco descubría ese positivo en sangre con una "beta muy bajita". Sin embargo, los últimos resultados médicos apuntan a otra cosa.

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Aunque estas noticias, a nivel clínico, invitan al optimismo, la pareja de Tony Spina lo vive de manera muy diferente: "El lunes me dio 34 en la hormona de sangre, y hoy se ha duplicado, está a 100", ha desvelado, visiblemente abrumada por la velocidad a la que se están desarrollando los acontecimientos en las últimas 48 horas.

A pesar de este notable incremento en los niveles de la hormona, los médicos le han pedido prudencia y ya le han agendado una nueva cita en su clínica de fertilidad para mañana: "Hay que ver si se sigue duplicando". Y es que ahora mismo a la influencer le resulta inevitable ponerse en el peor de los escenarios debido a los antecedentes de su historial médico. "No sé qué pensar... esto puede acabar en un embarazo evolutivo. Por poder, puede, pero es que no tengo nada de fe", ha expresado.

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Un storie en el que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha pedido comprensión a sus seguidores ante estos momentos de pura incertidumbre para ella: "La verdad es que me gustaría ser más positiva, pero entendedme, es que no quiero ilusionarme. La última vez me pasó lo mismo y acabó siendo un embarazo ectópico".

Para disipar cualquier tipo de duda y aportar total transparencia sobre los tiempos de su tratamiento de reproducción asistida, Marta Peñate ha desglosado la cronología exacta de los test que se ha ido realizando a lo largo de estas semanas post-transferencia: