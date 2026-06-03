Patricia Fernández 03 JUN 2026 - 23:56h.

Alba y Leila empatizan con un Lucas completamente roto al ver las imágenes de su pareja en la hoguera mixta

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones 10'

Compartir







Lucas se enfrentaba a unas nuevas imágenes de Yuli después de llevar tiempo sin verlas, lo hacía junto a Miguel, Leila y Alba en las hogueras mixtas, y lo que descubría le dejaba completamente roto.

Cuando llegaba su turno, Lucas se mostraba desconcertado con lo que podía encontrarse pese a que aseguraba "pensar más en ella que en él mismo". Y cuando veía las primeras imágenes de su pareja, la que seguía compartiendo tiempo con Óscar con mucha complicidad, reaccionaba: "Me duele todo lo que veo, ver que mi novia se está dejando llevar así no me gusta, no me sienta bien. Me parte, pero si es lo que ella quiere, yo no quiera verla mal. Si le hace feliz a ella es que a lo mejor yo no soy la persona que esperaba". Explicando también las inseguridades que ella tiene que "han podido jugar en su contra".

Pero todavía quedaban más imágenes para él, en las que este iba a descubrir que Yuli había dado un paso más con el tentador y habían tenido sexo en varias ocasiones, algo con lo que se quedaba en 'shock', mientras Miguel no daba crédito de lo que estaba viendo: "No, por favor".

Lucas aseguraba "no poder ver" las imágenes y se levantaba de su asiento, pero volvía a acercarse a la 'tablet' para enterarse bien de lo que está pasando con su pareja en 'Villa deseo'. Algo que hacía que se le secase la boca, pidiera poder beber agua y así poder expresar lo que estaba sintiendo: "Para mí va a seguir siendo una gran mujer, todo el mundo tenemos derecho a cometer errores, espero que haya acertado y si es un cambio que sea para mejor. A mí me ha demostrado que no me quiere a ella". Palabras con las que Leila no podía contener en la cara que le estaban llegando al corazón, al que decía un sincero "lo siento".

Aunque todavía quedaba más para Lucas. Era en las siguientes imágenes en las que volvía a ver a Yuli en la cama con Óscar y mostrándose cariño en la villa, además de Leila diciendo "que hacen buena pareja", lo que hacía que ella se tapase la cara al escucharse.

Era después de esto cuando Lucas no podía evitar romperse y se quedaba sin palabras, al que Sandra Barneda daba un sincero abrazo: "Lo siento mucho, tienes que pensar en ti".

Al ver que él seguía pensando en Yuli y que es una mujer que vale la pena en este momento a pesar de asegurar "lo duro que es ver a la persona que amas con otra persona", Sandra Barneda le pedía que hablase de él: "¿Cómo está su corazón?"

"Estoy roto, me puedes pinchar que no voy a sangrar", aseguraba un Lucas, el que hablaba de su parte más personal desconsolado: "Lo que tengo claro es que tengo una personita ahí arriba que quiero que se sienta orgullosa de mí y que yo sé que me está ayudando y que quizá todo pasa por algo". Asegurando además que en esta difícil etapa de su vida Yuli "le ayudó mucho y que se lo va a agradecer siempre".

Momento con el que Alba no podía evitar las lágrimas, con la que él se fundía en un abrazo y ella explicaba el motivo de su reacción: "Aquí ves la otra parte y es muy duro, lo veo y pienso que mi novio ha podido estar como él". Terminando Lucas esta hoguera agradecido a Sandra Barneda por todo.