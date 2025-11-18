Daniel Brito 18 NOV 2025 - 08:30h.

Un total de 10 vinos españoles han conseguido la máxima puntuación de la Guía Vinos Gourmets 2026 y entran en la Liga de los 100 puntos

La Guía Vinos Gourmets 2026 ya está aquí y también los 10 vinos españoles que entran en la Liga de los 100. Es decir, aquellos vinos que su comité de cata ha valorado con la máxima puntuación posible en cata a ciegas. Diez vinos españoles de gran calidad que van desde precios modestos para una celebración especial hasta valores de cuatro cifras.

Un total de 4.315 vinos han sido catados a ciegas por 21 profesionales del sector para analizar de forma objetiva e independiente cada uno de ellos valorando diferentes aspectos para constatar los mejores vinos de esta nueva guía. Aquí van los 10 que entran en la Liga de los 100 puntos de la Guía Vinos Gourmets 2026.

Amontillado Napoleón Vors, Bodegas Hidalgo-La Gitana

Este vino de 50 años de maduración nace de mosto de uva de la variedad palomino fino, que han sido cuidadosamente cultivados en suelos blancos de albariza, ideales para conseguir mostos muy finos de mucha calidad. Precisamente las uvas con las que se elabora el Napoleón Vors pertenecen a sus propios viñedos de los pagos de Balbiana y Miraflores, que se consideran los mejores del marco de Jerez. Su vendimia se hace en septiembre, momento en el que la uva está en el punto perfecto de madurez. Su precio es de 73 euros.

Artuke El Escolladero 2023, Bodegas y Viñedos Artuke

Con un sabor potente, pero de paso fino y sencillo, este vino ya es uno de los mejores de España. Elaborado con 85% tempranillo y 15% graciano, sus uvas proceden de la única parcela en Ávalos, a las faldas de la Sierra Cantabria, que luego proceden a tener una crianza de 12 meses en frudes de 600 litros de roble francés. Un tinto con un precio que está sobre los 77 euros.

La Faraona 2023, Descendientes de J. Palacios

Se trata de uno de los vinos más especiales, requiriendo una decantación de por lo menos una hora antes de servirlo para desprender por completo sus virtudes aromáticas. La Faraona procede de una única parcela que se sitúa en el paraje de El Ferro, en pleno corazón de El Bierzo, con unos viñedos que se encuentran en laderas escarpadas de entre 800 y 860 metros de altitud. Su vinificación se hace en tinos de roble con bazuqueos regulares y levaduras autóctonas, lo que hace que pueda alcanzar los 2.200 euros por botella.

Les Aubaguetes 2023, Álvaro Palacios

Un vino seductor de un color intenso que en boca destaca por ser armonioso. Su uva proviene de los viñedos de Les Aubaguetes en el pueblo de Bellmunt del Priorat, orientados hacia el norte con unos suelos compuestos por pizarra silícea estratificada mezclada con arenisca y microconglomerados que datan de la era paleozoica. La vendimia se hace manual y su fermentación empieza en bajo la influencia de levaduras autóctonas en tinas de madera, lo que hace que su precio ascienda a los 650 euros.

Noé Vors, Bodega González Byass

Este es un vino dulce de Jerez que cuenta con una media de 30 años de crianza en bota de roble americano, siguiendo así el sistema tradicional de criaderas y solera. Su proceso proviene del lagar de Viña Canariera, donde se realiza el ‘soleo’, que se trata de un proceso en el que la uva PX se somete a la pasificación al sol. Un Pedro Ximénez muy singular que cuesta alrededor de 101 euros.

Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres 2021, Pago de Carraovejas

Este Ribera del Duero tiene una identidad única que viene de la viña de tinto fino guiada en vaso vertical, arropada por el pinar y el montebajo que dan como resultado un caldo radical, de raíz, que es potente y persistente y que se elabora tan solo en vendimias únicas. Su precio por botella ronda los 165 euros.

Pesus 2019, Viña Sastre

También Ribera del Duero, este tinto nace de la selección manual de los racimos y una crianza de 18 meses en roble francés 100% nuevo que dan lugar a un verdadero tesoro vinícola. Un caldo singular que se elabora a partir de un 85% de uva tinta del país y un 15% de cabernet Sauvignon y merlot. ¿El resultado? Un tinto potente y amable con notas a fruta negra y cacao por un precio de unos 350 euros.

Poley Amontillado Convento Selección 1954, Toro Albalá

Este amontillado nace de los mejores finos tras perder el velo de flor que lo protegía, comenzando su extensa etapa de crianza oxidativa en 1954. Así, se ha transformado en un vino envejecido durante varias generaciones criado en barriles de amontillados par que el vino y la madera se fusionen con el tiempo. Toda la elaboración de este vino ha sido a mano, dando como resultado un vino excepcional, complejo y elegante de unos 220 euros.

Sierra Cantabria Mágico 2022, Viñedos Sierra Cantabria

Este es un vino auténtico que representa el paisaje, la cultura y la tradición, procediendo de una parcela, el Vardallo, plantada en 1905 tras el paso de la filoxera. Con una producción limitada que eleva su precio a los 850 euros por botella.

Valbuena 5º Año 2021, Bodegas Vega Sicilia

Un vino que combina la sabiduría del pasado con la riqueza del presente en un tinto fino donde también se aporta uva merlot. Este tempranillo se obtiene de parcelas ubicadas en laderas cóncavas de suave pendiente. Su fermentación se realiza con temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable con levadura autóctona, pasando luego a madera y botella cinco años. Un proceso complejo por el que valen sus 180 euros.