Compartir







A Gabriela Guillén le duele "más la traición que el pufo". La socialité ha compartido que cuando llegó de 'Supervivientes 2026' se encontró sin empresa y con una deuda de 60.000 euros que le dejó su socia al irse del negocio sin dar explicaciones. "Estoy bastante afectada", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Guillén tenía una relación muy estrecha con su socia, que es además la madrina de su hijo. De buenas a primeras, su amiga "se fue" del negocio que depende al 50% de ella. "Me ha bloqueado", traslada.

Gabriela Guillén decide "demandar" a su socia y madrina de su hijo

Su negocio, que es un centro de estética, arrancó en 2024 con toda su ilusión. Ahora, se encuentra en una situación límite. "Lo dejó todo tirado", dice. Además, la salida de la socia supone también la necesidad de que alguien se haga cargo de una deuda de 60.000 euros. Ese dinero se debe aportar para "impagos", los "empleados" o el "alquiler del local", según explica.

Gabriela Guillén reconoce que no se va a quedar de brazos cruzados. "Va a acabar en juicio, la he demandado", ha expresado en el programa 'El tiempo justo'.