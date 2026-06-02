Celia Molina 02 JUN 2026 - 17:00h.

El pontífice, que llegará a España el próximo sábado 6 de junio, tiene un envidiable expediente académico que aquí resumimos

Todo sobre la visita del papa León XIV a España

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El próximo sábado 6 de junio, el Papa León VIX, conocido antes de su nombramiento como Robert Prevost, llegará a España, siendo éste el tercer pontífice que visita oficialmente nuestro país. Su viaje responde a una invitación oficial del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española, cuyo objetivo principal es el encuentro directo de León XIV con la sociedad española, en un itinerario que se desarrollará hasta el 12 de junio entre Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Será, por tanto, la primera vez que Prevost visite nuestro país desde que fue nombrado como sucesor del fallecido Francisco en mayo de 2025. Su elección, en un cónclave que duró apenas 24 horas, sorprendió al mundo entero, pues el estadounidense no figuraba como favorito para ponerse al frente de la Santa Sede. Desde ese momento, León XIV inició un papado marcado por su preocupación por la paz, su oposición a las intervenciones militares de Trump en Irán y Venezuela y su amor por la cultura general.

Los primeros que se sorprendieron de su nombramiento fueron sus profesores agustinos de la Universidad de Villanova, Filadelfia, donde el papa se licenció en Matemáticas y Filosofía en el año 1977. Así lo declararon en un extenso post que publicó la universidad cuando vieron a su exalumno en el Balcón Central de la Basílica de San Pedro, saludando a sus fieles como el nuevo papa de la Iglesia Católica: "No nos lo podíamos creer", dijeron en la entrada que le dedicaron a Prevost. "Todo el campus estaba loco de emoción. No hay nada parecido en la historia de Villanova", comentó uno de los maestros en televisión.

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Un maestro del álgebra, la geometría y la topología

En 1973, un jovencísimo Robert terminó sus estudios secundarios en el instituto del Seminario de San Agustín, donde figuró constantemente en el cuadro de honor e incluso recibió una carta de reconocimiento por sus resultados académicos, sobre todo en álgebra, geometría y topología, según destaca la prensa estadounidense. Calificado como un "niño prodigio", a los 22 años, se licenció en matemáticas, una ciencia que aporta a su papado un pensamiento lógico y razonado.

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Su impresionante formación intelectual incluye los títulos de licenciado en Teología por la Chicago Theological Union a los 27 años y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma (Angelicum), a los 32. Por no decir que habla cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y portugués.

Antes de llegar al papado, además, ejerció como docente de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor "San Carlos y San Marcelo" de la Arquidiócesis de Trujillo en Perú, donde también se destacó como misionero y vicario judicial durante más de una década.

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Las matemáticas, una "esperanza" con las amenazas de la IA

En marzo de este mismo año, el propio Prevost, a través del cardenal secretario de estado, Pietro Parolín, envió un mensaje con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, que fue publicado por el Vaticano:

"Al reflexionar sobre el tema 'Matemáticas y esperanza', en el contexto de los múltiples desafíos a los que se enfrenta la humanidad, entre los que destaca el rápido desarrollo tecnológico, con todo su potencial para el bien o para el mal, su Santidad el papa anima a considerar cómo los matemáticos pueden ser signos de esperanza para el mundo en general. En este sentido, un ámbito de investigación muy fructífero es el uso de algoritmos, en particular en el campo de la inteligencia artificial", dijo en un comunicado.

En cuanto a sus aficiones, León XIV aseguró que le "gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente”, cuando era obispo, en una entrevista concedida a la Orden de San Agustín, de la que formaba parte antes de ser creado cardenal por el Papa Francisco en septiembre de 2023. Al ser preguntado sobre qué le gustaba hacer cuando tiene tiempo libre, el ahora Pontífice confesaba: “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, comentó, por lo que, además de su envidiable expediente académico, León siempre ha sacado tiempo para sus hobbies.