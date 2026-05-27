Europa Press 27 MAY 2026 - 10:05h.

El cantante ha comunicado que, tras el último concierto de su gira, volverá a hacer un parón profesional de, al menos, dos años

Leiva confiesa que sufre ansiedad y que convive con ello desde que "era pequeño": "No era capaz de entenderlo"

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Con una larga trayectoria musical a su espalda, Leiva se ha convertido en uno de los artistas más seguidos y queridos de nuestro país, con un verdadero ejército de fans a su espalda. En esta ocasión, el artista acudió a la entrega de los Premios de la Academia Música 2026 y lo hizo como uno de los nominados de la noche. Ante las cámaras, Leiva reveló que, tras sus últimos conciertos este año, volverá a retirarse de los escenarios por una temporada, una decisión que ya tomó en el pasado y que necesita para seguir dedicándose a la música.

"Tengo un fin de gira de 12 shows y ahí ya paro por lo menos un par de años de descanso, que siempre paro. Estoy grabando mi disco nuevo ahora mismo" explicaba Leiva ante las cámaras. "El verano viene con trabajo, pero yo nunca hago giras... ahora puedo permitirme no hacer giras muy grandes y estoy tocando menos, que me va bien" añadía, reconociendo que para él es muy importante "poder parar".

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"He descuidado mucho mi casa por estar de gira"

Consciente de lo verdaderamente esencial para él, el artista ha explicado lo mucho que le ha costado llegar al punto en el que se encuentra de equilibrio en el terreno personal y profesional: "Me ha costado mucho identificarlo, pero con los años uno va entendiendo que la vida en gira no es la vida real. La vida real es la de casa y esa la he descuidado mucho y no le he prestado nunca mucha atención. Ahora, que ya he cumplido 46, me toca poder estar en mi casa solo sin girar y sin sufrir, que es algo absolutamente nuevo. Estoy trabajando en eso", repetía.

Muy cercano a Los Javis, con los que ha compartido una amistad muy especial debido a la relación sentimental que mantuvo con Macarena García durante más de ocho años, Leiva solo tiene palabras de cariño y admiración hacia ellos por todo lo que han conseguido a base de esfuerzo y dedicación:

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"Les quiero mucho, son como familia para mí, pero no deja de sorprenderme su curva meteórica" reconocía sobre el que fuera su cuñado. "Yo sé el talento que tienen, yo sé que lo que cuentan y cómo lo cuentan es muy genuino y muy extraordinario, pero su poder de conquista es tan grande que me sigue sorprendiendo y me sigue poniendo muy feliz" concluía, orgulloso.