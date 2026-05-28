Maitena Berrueco 28 MAY 2026 - 06:30h.

La familia desconoce si fue "un infarto o un trombo", a la espera de que el cuerpo pueda entrar a puerto y hacerle la autopsia

El pescador de Lekeitio A.A.C, de 50 años era encargado de la maquinaria del barco de la empresa de Bermeo ATUNSA

Compartir







BilbaoAsier, el hermano de Amagoia Akordarrementeria, falleció hace una semana en Senegal mientras trabajaba en un barco para la empresa Bermeo Atunsa. Han pasado ocho días desde que el teléfono sonara, ya de noche, en casa de sus padres, en Lekeitio (Vizcaya), para comunicarles que su hijo, de 50 años había muerto. “Mi padre tiene 80 años y, desde ese momento, no para de repetir: no me lo creo, no me lo creo”, relata Amagoia.

Rotos de dolor, la familia empieza a desesperarse, porque “el cuerpo de mi hermano sigue metido en una bolsa en un frigorífico del barco”, a cinco millas del puerto de Dakar, “y sin poder entrar a puerto”. Nadie les explica el motivo para esta tardanza ni la razón por la que el pescador lekeitiarra no puede entrar a puerto, “solo que el permiso se lo han denegado y nada más”.

Amagoia siente que les están robando la posibilidad de “dar un último beso, un abrazo y decirle agur” a su hermano, pero está dispuesta a sacar fuerzas de flaqueza para pedir ayuda para repatriarle y lanza un mensaje al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: “Haga, por favor, lo que tenga que hacer pero que mi hermano venga cuanto antes”.

"Un infarto o un trombo"

El pescador de Lekeitio llevaba trabajando en la mar, los últimos “siete u ocho años” y se encargaba del mantenimiento de la maquinaria del barco. La familia no sabe a ciencia cierta las causas de su fallecimiento, calificado de ‘no traumático”, pero “lo mismo pudo ser un infarto que un trombo, hasta que no se le practique la autopsia no lo sabremos”.

PUEDE INTERESARTE Piden ayuda para repatriar de Malasia el cuerpo del hermano de Rafael Ricardi, quien pasó 14 años en prisión por error

El pasado sábado por la tarde por varios canales diferentes, entre ellos la propia empresa y la embajadora en Senegal, les transmitieron que “el lunes 25, a pesar de ser festivo allí y con todas las cautelas, el barco muy probablemente tendría permiso para atracar”. No fue así, “llegó el lunes y nadie nos decía nada”. Empezó la angustia. Amagoia sospecha que “hay otras razones para que mi hermano no pueda entrar a puerto” y empiezan a no creerse “que el permiso está pero la que la persona que tiene que darle el último ok, no está disponible, ¿Cómo puede ser”, se preguntan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La vizcaína se deshace en elogios al recordar a su hermano, que era “bueno, bueno, bueno” y por eso, “siente que él menos que nadie merecería que le pasara algo así”. En Lekeitio esperan con angustia a que esta situación se resuelva y el cuerpo de su familiar pueda regresar a casa. Hasta entonces, "no se cómo vamos a poder empezar a hacer el duelo", lamenta Amagoia.