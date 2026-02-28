Jesús Rojas 28 FEB 2026 - 10:00h.

'Un Lugar de la Ribera' es el proyecto de las hermanas Esther y Marta Iglesias, nacidas en Aranda de Duero y cuarta generación de familia de viticultores, en el que reúnen a la juventud gastro de la zona

Alba Abiega, de directiva de Tesla a crear su propia bodega en Ribera: “Mi padre plantó la finca de mi vino"

Las bajas temperaturas de las últimas semanas invitan a pensar, aún más que de costumbre, en vinos tintos. Nos apetecía recomendar algo diferente a la par que reconfortante para aquellos que estos días aprovechan cualquier momento para disfrutar de una copa junto a la chimenea. Y nadie mejor que las hermanas al frente de Un Lugar de la Ribera para descubrirnos tres singulares referencias de bodegas familiares que a menudo pasan desapercibidas y que se merecen toda nuestra atención. Al final nos recomendarán tres vinos tintos familiares de la zona que hayan sido un descubrimiento para ellas. Pero antes, las pertinentes presentaciones.

Marta Iglesias, nacida en 1997, es una publicista que, después de trabajar en multinacionales como Bumble o Education First, a los 21 años decidió especializarse en comunicación gastronómica, dando forma a su propia agencia. En la actualidad dedica la mayor parte de su tiempo a redes sociales, donde cosecha más de 100.000 seguidores, es ahí donde muestra sus viajes por los cinco continentes, conociendo los mejores restaurantes del mundo y comunicando historias que le apasionan.

Esther es del 99 y es enóloga. Se formó entre Valladolid y Firenze antes de curtirse en bodegas punteras alrededor del mundo: Napa Valley (California), Borgoña y Burdeos (Francia), Piamonte y Toscana (Italia), Mendoza (Argentina), Marlborough (Nueva Zelanda), Ribera del Duero, Rioja y Jerez (España)... No te dejes engañar por su juventud, el suyo es un perfil que ha ido forjando sus conocimientos a través del viaje, el intercambio de culturas y diferentes formas de trabajar un mismo producto. Pero lo mejor será que ellas mismas te cuenten de qué va esto de Un Lugar de la Ribera antes de dejarte sus recomendaciones de tintos para tener siempre en el fondo de armario durante este recién estrenado 2026.

¿Por qué habéis decidido lanzaros con esta aventura?

Marta: El proyecto surge por pura casualidad. Nos fuimos de Aranda con 18 años, sentíamos que todo pasaba en la gran ciudad. Conoces gente de tu sector en Madrid, en ferias, en eventos... Pero cuando volvíamos a Aranda no conocíamos a gente de este mundillo. Y el caso es que el año pasado decidimos hacer una comida juntando a amigos del mundo del vino y de la gastronomía. Esos amigos trajeron a más amigos y al final acabamos juntándonos 20 jóvenes enólogos, cocineros, jefes de sala, bodegueros, sumilleres... Hicimos una comida espectacular, descorchamos muy buenas botellas, lo subimos a Instagram y la gente nos empezó a preguntar que cuál era ese restaurante (risas). Estaba tan bien hecho todo, con tanto cariño y con tanto gusto, que de verdad lo parecía. Y así fue como nos dimos cuenta de que teníamos que seguir haciendo estos encuentros, la gente nos lo pedía. Así que lo empezamos a hacer una vez al mes. Un Lugar de la Ribera es una forma de conocer gente alrededor de una mesa con el objetivo de fomentar la buena gastronomía y el buen vino.

¿Vuestra pasión por el vino os viene de familia?

M: Sí, somos la quinta generación de la familia que se dedica al mundo del vino. Nuestro padre es viticultor, nuestro abuelo también lo era, nuestro bisabuelo… Al final hemos tenido relación con el vino desde que somos pequeñas. Nuestra familia tiene viñedos centenarios en La Aguilera (Burgos), zona privilegiada de la D.O. Ribera del Duero y siempre hemos ido a la viña (no solo a pasear, también a vendimiar) y siempre hemos tenido mucho contacto con lo que había en casa. Nacimos y vivimos en Aranda de Duero hasta que nos fuimos a la universidad. Y aquí lo que manda es el vino y el lechazo. Quieras o no, algo se te pega.

Mujeres y jóvenes. No es, por desgracia, el perfil más habitual en el mundo del vino

Esther: Al principio eres consciente de que no es el perfil más habitual, pero yo no lo vivo como una barrera, sino como una motivación. Creo que el sector está cambiando y que cada vez importa más la formación, la sensibilidad y la manera de entender el vino, independientemente de la edad o del sexo. Siento que pertenezco a una generación que está ayudando a cambiar el perfil del sector. No lo vivo como una reivindicación constante ni es algo que me obsesione, lo veo como una oportunidad para aportar una mirada distinta, más abierta y más conectada con el consumidor actual.

M: Yo no reparo en ello, diría que en comunicación somos más chicas que chicos, y jóvenes. Así que no me parece que sea un hándicap.

Tres vinos tintos en tu despensa este 2026

Antes de compartir con nosotros sus tres recomendaciones, las hermanas Iglesias nos advierten: "Nosotras siempre apostamos por proyectos familiares porque nos sentimos identificadas con ellos y nos gusta apoyar proyectos singulares. Creemos que el alma del mundo del vino se encuentra en estas bodegas familiares y es nuestro deber moral apoyarlas para que la rueda siga girando". Tras esta aclaración, nos descubren estas tres referencias:

Parajes de Callejo

"Félix Callejo es una bodega familiar de segunda generación en Sotillo de la Ribera que trabaja en ecológico con viñedo propio. Consideramos que hacen unos vinos muy especiales y muy diferentes a lo que nos imaginamos cuando decimos: 'Ponme un Ribera del Duero'. Parajes es su vino de pueblo, basado en los paisajes de Sotillo, muy fino y fluido, con equilibrio de acidez y toques florales. Es especial porque es un “field blend” y co-fermentan Tinto Fino, Garnacha Tinta y Albillo Mayor".

Indiano Vino de Sierra

"Indiano es otro proyecto que nos encanta, detrás están Maca y Charly, a los que conocí en Argentina", comenta Esther. "Maca era mi jefa y es una fuera de serie. En 2024 empezaron este proyecto en la Sierra de Gredos. Su vino de Sierra tiene mucho carácter y alma, y expresa a la perfección el lugar de donde viene. Se nota que se trabaja con un profundo respeto por las viñas centenarias y por el paisaje. Es una garnacha fresca, elegante y fácil de beber".

Diéresi de Bodegues Vidal Serra

La tercera recomendación también es una apuesta personal de Esther: "Conocí este proyecto en mi viaje a Mallorca este verano y me encantó. Dos hermanos jóvenes han ido construyendo poco a poco y con mucho trabajo una pequeña bodega en el porche de la casa de su abuela. Su vino Dièresi es un tinto elaborado con variedades de uva Manto Negro y Merlot (selección de viñas viejas). Tiene una crianza de 12 meses en barricas de roble francés.