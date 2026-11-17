Tempos Vega Sicilia marca un hito en las Rías Baixas con su primer vino blanco 100% albariño: Deiva, donde el Miño mira a Portugal

Fillaboa o la 'hija buena', donde el albariño conserva el sabor del tiempo

Compartir







En Crecente (Pontevedra), el Miño ensancha su paso y deja enfrente la otra Galicia: la portuguesa, con Melgaço tendida al otro lado del agua. Entre ambas riberas, el río no traza una línea tajante, lleva siglos haciendo de frontera y, a la vez, de camino compartido: de barcas, viñas, lenguas que se entienden y familias que nunca han necesitado un mapa para saber quién vive enfrente.

PUEDE INTERESARTE El vino gallego de 25 euros que ha llegado a 100 puntos

En ese paisaje ha encontrado su lugar Deiva, el nuevo vino blanco de TEMPOS VEGA SICILIA y el primero que el grupo elabora en España. Su primera añada comercial es la de 2024: un albariño nacido de un proyecto que empezó a reunir viñas gallegas en 2018 y que cuenta con 24 hectáreas propias, repartidas entre el Condado do Tea y el Val do Salnés. De esta cosecha se han elaborado algo más de 32.000 botellas.

PUEDE INTERESARTE Comer en Bodegas Buezo, donde el tiempo cuenta una manera de hacer vino

El nombre conduce al río Deva, que nace en A Cañiza, en el Teso de Deva, y desciende unos 21 kilómetros hasta desembocar en el Miño, en Arbo. Es casi el último afluente del gran río gallego, está entre los últimos, pero no es el postrero. Aguas abajo todavía llegan el Tea y, ya cerca del Atlántico, el Tamuxe. El Deva pertenece, eso sí, a esa última familia de corrientes que acompaña al Miño en su tramo bajo, cuando el valle se abre y el río comienza a tomar el aire salino de su desembocadura atlántica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La bodega se asienta en un territorio de pendientes, granito y agua. La mirada cae hacia el Miño entre laderas verdes; al otro lado, Portugal aparece y desaparece según se levante la niebla. El Deva baja más recogido, desde la montaña, entre bosques y pequeñas cascadas, antes de encontrarse con el río fronterizo. En torno a Crecente y Arbo, el paisaje guarda algo de umbral: no es ya la montaña cerrada ni todavía la abierta claridad atlántica. Es una tierra de paso donde la vid ha aprendido a conversar con el río.

Esa conversación no es una imagen solamente. El agua del Deva llega a algunas parcelas por las levadas, los canales tradicionales que conducen el caudal y hablan de una relación antigua entre la gente y la tierra. En Galicia, el agua dibuja caminos que a veces apenas se ven: se desliza por la piedra, bordea los muros, alimenta los huertos y acompaña a la viña. En Deiva, forma parte de la historia del vino desde antes de que la uva llegue a la bodega.

También en la copa se encuentran dos paisajes. El Condado do Tea aporta madurez, volumen y estructura; el Salnés, frescura, acidez y tensión. Deiva busca reunir esas voces sin uniformarlas. Es un albariño de perfil sutil y complejo, con frescura y amplitud, una marcada sensación salina y un final largo y preciso. La acidez no queda en un simple destello: gana textura y sostiene el vino.

La crianza acompaña esa búsqueda. Deiva 2024 permaneció 18 meses en bodega: una parte en acero inoxidable y otra en recipientes grandes de cemento, granito y madera; después, siguió afinándose en botella. No se trata de imponerle un molde, sino de dejar que cada material aporte lo necesario a la expresión del vino, aportándole, además, un potencial de guarda probablemente superior a quince años.

No es poca cosa que Vega Sicilia haya escogido Galicia para su primer blanco español. La noticia ha recorrido publicaciones de las más prestigiosas, pero el interés del proyecto no se agota en el nombre que lo respalda, está también en el tiempo empleado para comprender una tierra minuciosa, donde las viñas suelen caber en una memoria familiar y cada parcela guarda su propio acento. Como ha explicado Pablo Álvarez, al llegar a Galicia tenían mucho que aprender: escuchar a quienes llevan generaciones trabajando la tierra y respetar sus tiempos.

Álvaro Cunqueiro imaginó el albariño “limpio, nostálgico y pálido como un duque de Aquitania”. Hay en esa imagen algo de este paisaje: una elegancia sin estridencias, un punto de melancolía bajo la luz cambiante. El blanco gallego no necesita fingir que viene de lejos. Lleva el mar en la acidez, la lluvia en la memoria y la piedra en su manera de sostenerse. Deiva quiere prolongar esa conversación, con la ambición de una gran casa y la cautela de quien sabe que aquí el río, el clima y la viña tienen la última palabra.

Al caer la tarde, cuando el Miño recoge el cielo y Portugal vuelve a dibujarse al fondo, el nombre del vino deja de parecer una ocurrencia y se vuelve una dirección. Deiva no es el río, sino la forma elegida para nombrar su cercanía. Un nombre que baja desde la montaña, alcanza el Miño y encuentra en él una frontera porosa. Como el vino, como el paisaje, como tantas historias de esta orilla: hecho de corrientes que vienen de distintos lugares y acaban compartiendo el mismo cauce.