Elena Rodríguez revela la razón por la que ha aceptado participar en 'GH Dúo'

Sobre la razón por la que tuvo tan claro aceptar la oferta, la compañera de aventura de Luca Onestini y Ana María Aldón ha explicado que está en un punto de su vida en el que cree que es importante exprimir todas las experiencias que se vayan presentando en su camino : "La vida me ha abierto otra puerta y voy a entrar. Nunca pensé que fuera a decir que sí a 'GH', pero me apetece".

"Antes estaba pensando en la primera vez que fui a Telecinco, que me senté, tímida, entre el público porque estaba Adara en 'GH' y yo no me atreví a defenderla, pues mirad poco a poco la vida dónde me ha puesto: primero en 'Supervivientes' y ahora en 'GH Dúo'", ha comentado la madre de Aitor Molinero, que ha acabado recomendándole a sus seguidores que hagan como ella y "abran todas las puertas" que vayan encontrando en sus vidas: "Si os gusta lo que hay detrás de esas puertas, hacedlo, que el miedo no os frene".