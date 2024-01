Lucía Sánchez y Manuel González son exnovios y ahora concursan como pareja en 'GH DÚO' , donde ya han protagonizado un tenso reencuentro en el que han llovido las pullas y los reproches en ambas direcciones. Isaac Torres, el ex más reciente de la influencer, ha comentado en redes que Manuel le cae bien pero que que va a apoyar a la madre de su hija. Pero no ha sido el único exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en reaccionar a la entrada de esta ya mítica expareja.

Hugo Pérez se ha mostrado muy contento con la participación de su colega en el reality y ha asegurado que lo quiere mucho, mientras que su novia y madre de su futuro hijo, Lara Tronti, no podía parar de reírse al ver a Manuel y Lucía discutir: "¡Ay, mi madre! Esto sí que no me lo esperaba y creo que me va a gustar mucho este 'GH' con estos dos, ¿pero quién les manda a meterse ahí?".