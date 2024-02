Marta rompe su relación con Efrén y saca a la luz los presuntos trapos sucios de su pasado: "Compañeros de la tele me avisaron de que me estaba grabando"

Efrén Reyero ha subido a la casa de Guadalix, se ha reencontrado con Marta López y la tensión no ha faltado entre ellos

Marta López respondía con un rotundo "no" a la pregunta de si quiere dar una segunda oportunidad a su relación con Efrén

Efrén desvelaba el motivo por el que está molesto con Marta López: "Eso no lo hace una amiga"

El día de San Valentín quería llenar la casa de Guadalix de amor con los reencuentros de los concursantes con sus seres queridos, pero no lo ha conseguido con Marta López que se ha reencontrado con Efrén Reyero, con el que lejos de reeconciliarse, han salido más trapos sucios entre ellos a la luz.

"¿Me puedo ir?", era la primera reacción de Marta al ver a Efrén en la casa y prefería no darle un beso después de lo que escuchaba de él en la despedida de los compañeros el día de su expulsión. Este se explicaba: "Escuchaste mal, dije: 'espero que llegues a la final'. Pero he visto que has ido hablando por toda la casa con todos del mismo tema".

Marta se quejaba de que Efrén no le dejaba hablar y ella exponía sus sentimientos ante este enfretamiento: "Él me dijo que no había hablado con nadie y si lo ha hecho, lo que ha contado eran mentiras. Yo me he sentido humillada y mal por él. Cuenta las cosas como le da la gana, pero a mí no porque ya le conozco".

"Ella sabe mucho más de tele que yo, es un juego y me ha ganado. Es muy buena en eso. Hoy he venido a darle un abrazo y me lo ha rechazado", explicaba Efrén a Ion Aramendi, algo que hacía reírse a Marta: "Yo me separo porque él dice que yo me enfado porque dice que es mi amigo, porque dice que yo quería una relación que ha pasado de mí, que es mentira, y porque él dice que hace unos años yo le traicioné y no es verdad".

Marta ha querido explicar el motivo por el que aseguraba que él había sido el que le traicionó hace años y no al revés: "Hace años cuando estuvimos juntos y lo dejamos me llegaron compañeros de la tele me dijeron: 'oye, ¿tú has mantenido una relación con una persona?' Que mediaticamente podía tener interés y pregunté por qué sabían eso y me dijeron: 'me lo ha contado Efrén y no solo eso, te ha grabado'. Llamé a Efrén para preguntarle si lo había contado y me dijo que sí".

Para terminar con este reencuentro, Ion Aramendi les lanzaba una pregunta: "¿Queréis daros una segunda oportunidad aunque sea como amigos para intentar entenderos?". "Por mi sí", decía Efrén y Marta lo tenía claro: "Por mí no".

Al volver con sus compañeros, Marta López estallaba tras este encuentro al contarles lo que había pasado: "¡Estoy harta de mentiras!".

Nagore Robles, sobre Efrén: "Ha llegado a enseñar mensajes privados con Marta López a un montón de compañeros"