La conversación de la paz entre Tejado y Candela: solos y mirándose a los ojos

Por la noche llegó la segunda intentona. Durante la fiesta, Antonio esperó a Candela en el jardín, con las manos en el abrigo y muy tenso. Ella salió al césped con una media sonrisa, se puso frente a él y empezó una conversación que ha dejado las cosas muy en el aire. “Me molesta que dijeras que tú eras la enfermera que dejó su trabajo y yo el que te engatusó para venir aquí… ¡y ahora tú estás encantada!”, arrancó el concursante bien fuerte. Ella, que acababa de recibir el primer golpe de la conversación, contestó cómo pudo: ”Sí, estoy encantada porque ya me he renovado”.