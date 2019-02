Sofía, Candela y Fede, finalistas de la repesca, dejan de piedra a sus ex en su vuelta a la casa

y tuvo su primer. Al principio han entablado una conversación sobre temas sin importancia, pero pronto han entrado en materia y se han dicho las verdades sobre todo lo que ha habido entre la exmiss y Antonio Tejado , ex de Candela. Pero lejos de enfrentarse, hemos podido ver a una Candela de lo más comprensiva:

Cuando estaban hablando ha entrado Antonio Tejado , que se ha llevado una gran sorpresa al ver a su expareja. Pronto han empezado los reproches entre ellos y Tejado ha insistido en varias ocasiones en que nunca la ha sido infiel , pero Candela no le ha creído. Cuando María Jesús, presente en todo momento, ha intentado intervenir, Antonio la ha espetado que no se metiera.

La segunda en llegar a Guadalix ha sido Sofía Suescun , que se ha reunido con Alejandro Albalá en el confesionario. Su reencuentro ha sido algo frío y él lo primero que la ha preguntado ha sido: "¿A qué has venido?"

El beso de Ylenia y Alejandro

El desencuentro de Yurena y Belén Esteban

En plató, a Yurena le ha sentado muy mal no ser una de las elegidas para volver a la casa de 'GH DÚO'. Belén Esteban ha contado que, durante una de las pausas de publicidad ha tenido unas palabras con ella y la cosa no ha acabado bien: "Me ha mandado a la mierda".