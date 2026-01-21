Dos nuevas grúas se incorporan al traslados de los coches de los trenes accidentados en Adamuz

Zoe Armenteros 21 ENE 2026 - 08:30h.

El balance provisional se eleva a 42 fallecidos en Adamuz mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente

El audio del maquinista del tren Iryo con el centro de mando de Atocha: "Es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua"

Compartir







El accidente del tren Iryo y otro Alvia en Adamuz, que ha dejado más de 40 fallecidos, ha abierto el melón de problemas y deficiencias que la red ferroviaria estatal. Sus trabajadores llevan años señalando la "situación de deterioro constante del ferrocarril" en nuestro país y ahora con el nuevo siniestro en el servicio de Rodalies han decidido plantarse convocando a una huelga general. El comunicado que recuerda la muerte de tres de sus compañeros, reivindica "la seguridad y fiabilidad de la red", según la asociación sindical libre de maquinistas del servicio de conducción por ferrocarril que firma el texto.

Los maquinistas que llaman a movilizarse, exigen la implementación de "medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios".

Por el momento, el balance provisional de fallecidos se eleva a 42 personas en Adamuz mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y la investigación sobre las causas del accidente, que sigue investigándose.