Última hora del accidente de trenes en Adamuz: los maquinistas convocan a una huelga general
El balance provisional se eleva a 42 fallecidos en Adamuz mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente
El audio del maquinista del tren Iryo con el centro de mando de Atocha: "Es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua"
El accidente del tren Iryo y otro Alvia en Adamuz, que ha dejado más de 40 fallecidos, ha abierto el melón de problemas y deficiencias que la red ferroviaria estatal. Sus trabajadores llevan años señalando la "situación de deterioro constante del ferrocarril" en nuestro país y ahora con el nuevo siniestro en el servicio de Rodalies han decidido plantarse convocando a una huelga general. El comunicado que recuerda la muerte de tres de sus compañeros, reivindica "la seguridad y fiabilidad de la red", según la asociación sindical libre de maquinistas del servicio de conducción por ferrocarril que firma el texto.
Los maquinistas que llaman a movilizarse, exigen la implementación de "medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios".
Por el momento, el balance provisional de fallecidos se eleva a 42 personas en Adamuz mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y la investigación sobre las causas del accidente, que sigue investigándose.
Dos nuevas grúas se incorporan al traslados de los coches de los trenes accidentados en Adamuz
Dos nuevas grúas pesadas ya se han incorporado a la complicada operación de traslado y desmontaje de los dos trenes accidentados en Adamuz. Los trabajos, que comenzaron este martes, posibilitaron el acceso a varios coches donde habían sido localizados tres cadáveres.
Los angustiosos instantes tras el choque mortal de un tren de Rodalies contra un muro de contención en Gelida, Barcelona: "Hay mujeres aquí, ¡venid!"
En el que es ya el segundo día de luto oficial por la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, en la que han muerto ya 43 personas, la fatalidad ha causado ahora que haya que afrontar otro accidente de tren mortal. Esta vez ha ocurrido en el servicio de Rodalies de Cataluña. Las fuertes lluvias dejadas por la borrasca Harry provocaron que un muro de contención se desprendiera sobre la vía a entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona, y un convoy chocara contra él. Un maquinista en prácticas que estaba en la sala de mandos junto a otros tres integrantes murió en el siniestro, mientras 37 personas resultaron heridas.
La Guardia Civil se centra en el coche 6, con la sospecha de que este haya sido el que descarriló primero
La Guardia Civil ha ordenado inmovilizar el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para examinar su posible relación con las causas del accidente. Los agentes impidieron que fuera retirado hasta completar una inspección ocular detallada.
El análisis se centra en posibles marcas en las ruedas, rozaduras y el estado de la rodadura y los sistemas de anclaje, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia del siniestro.
Los Mossos confirman que el fallecido era un maquinista en prácticas de 27 años
Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el fallecido en el accidente del tren de Gelida, era un maquinista, de 27 años, que realizaba prácticas. El alumno viajaba en la cabina con el conductor y otros tres compañeros suyos, también aprendices, según ha informado el jefe de investigación de Bombers, Joan Rovira, en la rueda de prensa celebrada a las 8:20 horas de esta mañana de miércoles 21 de enero.
Óscar Puente descarta que la renovación de las líneas en Adamuz se hiciera con materiales 'low cost'
El ministro de Transporte ha desmentido que se hubieran usado materiales de baja calidad para realizar la renovación de las líneas ferroviarias en las vías donde ocurrió el descarrilamiento del Iryo. De esta forma ha respondido a las acusaciones del sindicato minoritario que ha calificado de "barbaridad" y ha reafirmado que se realizaron las obras y las verificaciones según con los parámetros de seguridad establecidos.
El ministro de Transporte pide diferenciar el accidente del descarrilamiento en Adamuz con el de Rodalies
Óscar Puente ha declarado a informado a Informativos Telecinco que el accidente en Adamuz es diferente del que ha ocurrido en Gelida, que ha ocurrido por la caída de un muro sobre el tren a causa de las intensas lluvias caídas en Cataluña en los últimos días.
Adif levanta la limitación de velocidad en la línea Madrid-Barcelona
Adif ha levantado la limitación de velocidad a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona y se mantendrá en cuatro puntos a 230 km/h. La mayoría recupera la velocidad habitual de 300 km/h. Con esta medida se recuperarán los retrasos de las últimas horas por la limitación de velocidad, según ha informado Adif.
Los maquinistas llaman a la huelga general tras dos accidentes de trenes en las últimas 48 horas
El sindicato de maquinistas llama a una huelga general para reclamar la implementación urgente de medidas que garanticen la seguridad de la red ferroviaria estatal tras sendos accidentes en las últimas 48 horas con la muerte de más de 40 personas, entre ellas tres trabajadores ferroviarios.