María Jesús y Tejado se entregan a la pasión con un beso en la despensa creyendo que nadie les ve

Antonio se encontraba en la cocina charlando con Ylenia y Albalá cuando María Jesús entró en escena y le pidió que le acompañara a la despensa con una excusa. Tejado se levantó, fue para allá y al entrar... ¡Beso! Pero no un beso como los que veníamos viendo, no. Un señor beso, con pasión. Como dos adolescentes, escondidos en ese reducido espacio, creyendo quizás que las cámaras del programa no grababan allí.