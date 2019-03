Antonio Tejado recula por su “ataque” a María Jesús y ella le responde con un zasca

telecinco.es

La guerra entre María Jesús Ruiz y algunos de sus compañeros está más viva que nunca. Antonio Tejado recapacita tras verse nominado y después de comprobar que el público ha salvado (una vez más) a María Jesús. Pero sus palabras no serán bien recibidas por parte de la exmiss.

La conversación ha tenido lugar este mediodía. Antonio ha reculado y reconoce que, tras ver los vídeos que el programa les ofreció durante la gala del jueves, "se le ha ido la olla" con María Jesús: "Ayer vi en los vídeos que se me iba la olla, lo he comentado con mis compañeros y lo quería comentar también con María Jesús", comenzaba a decir. "Tú puedes pensar lo que sea de una persona, no te tienes por qué llevar bien, pero no se puede estar todo el día 'yo no compagino, yo esto, yo lo otro' porque es cansino y es 'hartible", añade.

Sus explicaciones continuaban mientras ella, de momento, callaba: "Yo en la calle no soy así pero aquí por el aburrimiento o por el hecho de estar cruzándote con personas que no te llevas tan bien como con otras pues a mí me ha hecho ser cotilla, chismoso o pesado, y yo no soy así", continuaba diciendo Antonio. Pero María Jesús tenía algo que decir al respecto y no se ha mordido la lengua a la hora de contestar con un zasca.

"Hijo mío, te han tenido que nominar y salir a la palestra para que decidas esa reflexión", ha sido la respuesta de María Jesús. Él ha alegado que ayer vio tres vídeos de él mismo que no le gustaron pero ella no se ha quedado callada: "Esos tres vídeos los llevan poniendo cinco semanas. Virgen Santa lo que una tiene que aguantar. ¡Si me has arrastrado y me has puesto verde!". Tejado discrepa con esto último ("yo sigo sin creerte pero te lo digo y ya está, no puedo ser pesado y he sido pesado", dice) pero ella ha querido zanjar la conversación.

