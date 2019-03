Ariadna, hija de Fortu, responde a Carolina Sobe: "Me has hecho daño, por dinero no todo vale"

Carolina Sobe fue expulsada la noche del jueves por la audiencia de 'GH DÚO' y una vez en plató tuvo un fuerte enfrentamiento con Fortu . Ahora, la hija del exconcursante y quien fuera amiga de la recién eliminada, habla. Sus palabras no pasarán desapercibidas para nadie.

Carolina y Ariadna gozaban de buena amistad… hasta que comenzó 'GH DÚO' . La Sobe entró en el reality y habló de su enamoramiento y supuesto 'affaire' con Fortu , con quien iba a compartir convivencia. Las palabras de Carolina no sentaron nada bien a la hija de Fortu, Ariadna, quien desmentía en plató la versión que daba su amiga.

Durante su enfrentamiento, el nombre de Ari salió a la luz y ahora, la exparticipante de 'GH 12+1' rompe su silencio: "A pesar de todo yo hubiera querido que ganases tú, pero tú sabes que me has hecho daño, mucho, y por dinero no todo vale", ha sido el mensaje que Ariadna ha dejado en sus redes sociales.