Álvaro reacciona a las imágenes de su paso por el programa y Mayeli se enfrenta a Érika

Sandra Barneda se queda en ‘shock’ en 'La isla de las tentaciones 9' al descubrir por Álvaro que Mayeli está embarazada: “Lo habéis ocultado, ¿cómo se os ocurre?”

Después por su paso por 'La isla de las tentaciones 9', en la que Álvaro y Mayeli nos dejaron una de los momentos más impactantes de toda la edición al vivir una expulsión disciplinaria tras saltarse las normas y descubrir en la hoguera de las consecuencias que ella estaba embarazada y que iban a ser padres, ambos llegan al reencuentro cuatro meses después para saldar cuentas pendientes.

Mientras Sandra Barneda hablaba con Álvaro y Érika, Mayeli ha llegado a al salón para hablar de su paso por el concurso mostrando orgullosa el embarazo con su pareja. La tentadora le ha felicitado con un tímido "enhorabuena", justo antes de que estallara un tremendo cara a cara entre ellas. La presentadora le ha preguntado sobre su relación con Álvaro: "Es un momento precioso y la vida me sonríe. Estoy muy enamorada de él y no puede haber nada más bonito que esto", reconocía Mayeli ante la pregunta de Sandra.

La pareja de Álvaro ha reconocido estar feliz con su embarazo y ambos se han mostrado en el mejor momento de su relación. Además, ambos han reconocido que se arrepienten de haber entrado a 'La isla de las tentaciones' en su estado y que fue un "error".

Álvaro se rompe

La emoción ha estado a flor de piel en todo momento con Álvaro y Mayeli, incluso él se ha roto al decir cómo le gustaría que se llamase su futuro bebé si fuera un chico: "Me encantaría que se llamase como mi padre, Manuel", decía entre lágrimas. Sandra les ha querido lanzar un mensaje de ánimo y enhorabuena por su futuro como padres: "Esto es el principio y os va a unir para siempre".

Álvaro ha comenzado a decirle a su novia lo que siente por ella con la voz entrecortada y visiblemente emocionado: "A veces cometo errores, pero estoy muy enamorado de ti. Yo sé que vamos a ser una familia preciosa", reconocía él justo antes de fundirse en un bonito abrazo. Por su parte, Mayeli le ha dicho que él es el amor de su vida y que esta experiencia ha sido perfecto.

¿Qué pasó tras ‘La hoguera de consecuencias'?

Tras el tenso momento que vivimos en 'La hoguera de las consecuencias', Mayeli fue expulsada y Álvaro abandonó solo la isla. Esa noche, ella le dijo que no quería estar con él, pero a pesar de eso Álvaro decidió no dejarla sola y por eso siguen juntos, según ha contado ella. Además, la presentadora ha repasado con los participantes el incidente que vivieron y Mayeli ha reconocido que se disculparía con Aitor si le tuviera delante por lo que pasó en Villa Playa.

Tras su paso por el programa, Mayeli y Álvaro se reconcilian: "Es la mejor decisión que hemos tomado", explicaba él emocionado. Los dos están viviendo un momento sano y romántico en su vida como pareja, afirmando que están en su mejor momento, llenos de ilusión y miedo por lo que les espera.

Después del encontronazo entre Mayeli y Érika, la pareja ha desvelado cuáles fueron las razones por las que entraron a 'La isla de las tentaciones 9' cuando estaban esperando a un bebé: "Entramos porque quería vigilar a ver qué hacía Álvaro y quería saber si le gustaba o no Érika. Y lo que yo vi fue que le gustaba un poco", reconocía Mayeli. Sandra Barneda les ha dicho que fue una locura tomar esa decisión, y ambos han estado de acuerdo en ello. "Se nos pasó por la cabeza no ir, pero pensamos que sería más fácil no caer en la tentación en este escenario", explicaba Álvaro.

"No me gusta lo que he visto"

Álvaro ha aprovechado el reencuentro para revivir su paso por el programa viendo imágenes de su experiencia en Villa Montaña, mientras Mayeli estaba en la sala de visionado. El participante se ha quedado sin palabras tras ver el video: "No me ha gustado lo que he visto. Es un error que hemos cometido porque ya sabía lo difícil que era esta experiencia", contaba. La impulsividad ha hecho que ambos hayan sufrido en el programa.

"Mi relación empezó cuando salí de 'La isla de las tentaciones' la primera vez y ha habido muchos altibajos. Lo hablamos y pensamos que podría ser una prueba definitiva volver a entrar", explicaba Álvaro. Sandra Barneda ha cuestionado sus motivos para entrar a pesar de saber que iban a ser padres en un reencuentro explosivo y lleno de reproches y enfrentamientos con Érika.

Tan tenso ha sido el reencuentro, que Álvaro ha preferido no saludar a la tentadora por no molestar a su pareja, que ha discutido con Érika en una acalorada discusión en la que Sandra Barneda ha tenido que interferir entre ellas: "¿Podéis parar? ¡Qué difícil!", decía la presentadora resignada ante la discusión entre ellas.