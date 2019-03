Cambio de rumbo: María Jesús gana adeptos y empiezan las sospechas hacia Tejado

María Jesús ha pasado unos días eufórica. En primer lugar, por la salvación. En segundo lugar, porque, para su sorpresa, no ha salido nominada . Y, en tercer lugar, porque sus compañeros parecen querer empezar a acercarse a ella. Eso sí, tiene muy claro cómo interpretar esto último: “”.

Mientras, el favor que parecía tener Antonio Tejado poco a poco va desapareciendo. Además de estar nominado, algunos compañeros empiezan a sospechar de él. Es el caso de Irene Rosales, que cree que, pese a ser amigo de Kiko de fuera de la casa y llamarle hermano, en caso de tener que elegir a quién salvar no escogería al hijo de Isabel Pantoja, sino a Alejandro Albalá.

Antonio parece estar dándose cuenta de todo esto y ha reculado en su enfrentamiento directo con María Jesús. Dice que no le han gustado nada los vídeos que ha visto discutiendo con ella y que quiere cambiar eso: “No quiero verme más así”. Por su parte, la miss no quiere seguirle el juego: “Me ha parecido tremendamente falso (…) No se merece que yo le de ni cinco minutos”.