El maletín es cosa de dos: Kiko y Mª Jesús dejan a Juanmi y Albalá fuera de la gran final de ‘GH DÚO’

: “El programa me ha cambiado en tranquilidad, serenidad y seguridad”, decía, y se sinceraba sobre la persona más importante para él en el concurso:. Juanmi ha confesado también que sus “peores momentos” han sido “cuando se ríen de ti o te dejan de lado”, por todo ello, define su paso por ‘GH DÚO’ con la palabra “adversidad”.

Pero no iba a ser el único en abandonar la casa, el tercer finalista también dormiría con los suyos. Y ese concursante era Alejandro. Albalá no ha podido con Kiko Rivera y María Jesús Ruiz y se ha convertido en el tercer finalista de la primera edición de ‘GH DÚO’, quedándose a un paso del ansiado maletín. El concursante aseguraba a Jordi González estar bien y recordaba su vaticinio sobre el resultado final del concurso: “Estoy feliz. Ya lo he dicho: gana María Jesús, segundo Kiko y yo era tercero, pero estoy feliz”.