Sofía, Alejandro, Fortu, Yoli, Mª Jesús, Julio y Carolina, nominados de la gala 5 de ‘GH DÚO’

, me da mucha pena por Juanmi, pero creo que, aunque me mires así, te mereces el punto. Me ha dolido que me mandaras a Andújar esta tarde, así que creo que te has ganado a pulso el punto., y ya sabéis los motivos. No necesito una guerra abierta contigo. Ya lo he dicho, ellos utilizaron su poder y me sacaron a mí, yo lo acepté y lo acepté bien, pero yo ahora se lo voy a devolver.