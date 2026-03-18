Lorena Romera 18 MAR 2026 - 10:56h.

El torero rompe su silencio tras salir a la luz que Gloria Camila y Rocío Flores se han dejado de seguir en redes sociales

La nieta de Rocío Jurado revela el motivo de su distanciamiento con la hija de Ortega Cano: "Está disgustada y al borde de las lágrimas"

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Parece que estamos ante el que podría ser el final definitivo de la relación entre Gloria Camila y Rocío Flores. Aunque la sombra del distanciamiento ya ha planeado sobre ellas en otras ocasiones, esta vez parece más radical que nunca. Si bien la hija de Rocío Jurado no ha querido dar detalles de lo ocurrido, la nieta de la cantante asegura que la habría bloqueado en redes sociales. Tras este inesperado unfollow en Instagram, José Ortega Canos se ha pronunciado.

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Hace apenas unas horas, Gloria Camila abandonaba el plató de 'El tiempo justo'. Lo hacía después de enterarse de que su sobrina había ofrecido detalles de este distanciamiento. Los rumores del final de su relación saltaban después de que compartiesen en redes el mismo storie. Un post que hablaba de cómo hay ocasiones en las que "por paz mental, uno va desapareciendo de sitios y de personas".

La exconcursante de 'Supervivientes' aseguraba que era una "casualidad". Pero Rocío Flores apuntaba a un bloqueo en redes sociales por parte de su tía, lo que explicaría este unfollow mutuo en redes sociales. Pese a que no se dejaban de dar informaciones al respecto -apuntándose incluso a la reconciliación con su pareja como uno de los motivos de esta ruptura-, Gloria Camila se ha mantenido firme en su postura de no dar explicaciones.

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"Forma parte de mi intimidad", repetía una y otra vez en el programa. Pero al saber que Leticia Requejo volvía a ponerse en contacto con su sobrina en pleno directo, la hija de Rocío Jurado optaba por abandonar el plató. Ahora ha sido su padre quien ha roto su silencio. Los medios de comunicación lo han abordado durante uno de sus paseos matutinos.

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Al escuchar que le preguntaban por la polémica de su hija, al diestro se le ha borrado la sonrisa del rostro. "No sé, he estado de viaje y no tengo ni idea", dice en un primer momento. Cuando le comentan si "se reconciliarán", que "siempre han estado muy unidas", Ortega Cano responde que "sí", pero rápidamente vuelve a señalar que no tiene "ni idea" del tema. "Eso no tiene ninguna importancia", asegura. Y subraya que "claro" que se quieren mucho.