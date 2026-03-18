Una relación que Gloria Camila le habría ocultado a Rocío Flores: el posible motivo de su distanciamiento

'Vamos a ver' ha dado nuevos datos sobre el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores

La reacción de Rocío Flores tras hacerse público su distanciamiento con Gloria Camila: "Está disgustada, triste y al borde de las lágrimas"

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La estrecha relación entre Rocío Flores y Gloria Camila se ha roto y así lo contaba la propia hija de Rocío Jurado en 'El Precio Justo'.

Todo comenzó cuando tía y sobrina comparten un mensaje sobre personas tóxicas y descubrimos que se han dejado de seguir en redes. Sin dar detalles pero sin dejar lugar a dudas, Gloria confirmaba que algo ha pasado entre ellas. Pero, muy reacia a comentarlo, intenta restarle importancia.

Pero todo cambia cuando la propia Rocío entra en acción y habla con la colaboradora Leticia Requejo: "Me he encontrado a una Rocío disgustada, que también estaba y está incómoda hablando de este tema. Me dice que diga que ella en ningún momento ha dudado de Gloria, no duda de ella... está harta de estar todo el rato en el disparadero por historias en las que prefiere no participar y veremos si al día de mañana esto tiene solución. Está muy disgustada, triste y al borde de las lágrimas", comunicaba en directo.

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Poco después, Gloria Camila abandonaba el plató del programa sin dar ningún tipo de explicación. Aunque ninguna cuenta lo que ha pasado, todo apunta a que podría haber un problema relacionado con el amor.

En el plató de 'Vamos a ver', el director de 'Lecturas' Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha dado tres posibles de este distanciamiento entre tía y sobrina: "El primero es que el actual novio de Gloria no sea del agrado de Rocío. La bronca fue el lunes y ella directamente bloquea a su sobrina .El segundo motivo será el homenaje que le hizo Rocío Flores a Raquel Mosquera, con la que Gloria no tiene buena relación. Hay una posibilidad más que sería una relación que tuvo en el pasado Gloria y que recientemente habría descubierto Rocío", ha añadido.

Sobre esta tercera opción, Cristina Cárdenas ha dado más datos a través de una llamada telefónica y asegura que todo se ha producido después de que Rocío se enterase de un secreto que Gloria le habría guardado durante muchos años.

Cristina Cárdenas: "Rocío Flores le habrá pedido explicaciones a Gloria Camila, ella no puede ocultarlo y Rocío Flores le habrá dicho de todo y más"

"Parece que se ha enterado Rocío del secreto que tanto guardaba su tita Gloria. No creo no que Gloria se lo haya confesado, se ha enterado de rebote. Rocío Flores le habrá pedido explicaciones a Gloria Camila, ella no puede ocultarlo y Rocío Flores le habrá dicho de todo y más. Después, Gloria Camila la ha bloqueado", ha contado Cristina Cárdenas en una llamada a nuestro programa.