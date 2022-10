Javi Blanco deja sin palabras a Risto Mejide cantando a sus padres divorciados: "No te puedo valorar"

Javi Blanco se presenta a 'Got Talent' para poner voz a una dolorosa historia: aquella que comparten todos los hijos de padres divorciados: "Tenía once años cuando mis padres se separaron y me afecto de una manera bestial. Fue un infierno. Mis padres vienen esta noche a verme y se ven por primera vez en un montón de años. Están cada uno en una parte de la grada y no van a tener comunicación ninguna", ha explicado.