Silvia Dopazo sorprende con su número en la cuerda lisa: "¡Alucinante!"

Edurne , que le ha querido dar un “sí”, ha desvelado lo que ha pensado al verla: ‘No para’. Me ha recordado a mi hija, que no para. Alucinante”. Un “sí” ha dicho que sí Dani Martínez , porque “hay potencia”, “control” y que por eso hace esta maravilla.

Paula Echeverria le ha dado su tercer “sí” y ha dado sus motivos: “Tienes un dominio de esa acuerda que parece que has nacido enrollada en ella. Has hecho un número redondo”. Pero no ha conseguido el pleno, después de que Risto le haya dado un “no” porque, aunque le parece que ha hecho un número correcto, ha visto cosas que no le han gustado: “Creo que algunos cambios han sido bruscos”.