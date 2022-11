'Belter Souls' han sido los encargados de arrancar la primera semifinal en directo de 'Got Talent'. El grupo de cantantes góspel tenían la difícil misión de empezar la gala con lo más alto y han acabado recibiendo los elogios del jurado .

Cantando 'Titanium', de David Guerra y Sia , el grupo brindó una preciosa y maestra actuación con la que el público disfrutó a más no poder. "¡Pedazo de actuación y pedazo de concierto el que nos habéis dado aquí!", reaccionó Paula Echevarría en primer lugar tras el show.

Dani Martínez coincidió con sus compañeras. "A mí la actuación que me dan ganas de pedir un copazo, me parecen brutales. ¡Y a mí me han dado ganas de pedir tres!", decía cómicamente. Incluso Risto Mejide, el más exigente del jurado, les dio la enhorabuena.