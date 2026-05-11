Pedro Jiménez 11 MAY 2026 - 01:55h.

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Nagore Robles o Aratz Lakuntza. Aratz Lakuntza o Nagore Robles. Solo uno de los dos supervivientes podía quedar y ya sabemos su nombre. Nagore continuará al menos una semana más, después de que la audiencia haya dictado sentencia salvando al también concursante vasco en una expulsión sorpresa que se ha dado en la súpergala de este domingo.

Una expulsión que se ha dado tras una "votación masiva" y que ha generado todo tipo de reacciones, con una Alba Paul destrozada al saber que ya no volverá a estar más sin su gran amiga y una Sandra Barneda que se ha sincerado con Nagore Robles, en un emotivo intercambio de palabras. Antes de todo esto, Borja Silva y Alba Paul se han librado de la expulsión en la ceremonia de salvación.

Tras varios amagos de Sandra Barneda antes de decir quién era el "expulsado sorpresa", la presentadora se ha lanzado de manera definitiva a desvelarlo, pronunciando la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Aratz!".

Alba Paul, rota tras la marcha de Nagore

Ambos se han abrazado fuertemente al escuchar a Sandra Barneda y rápidamente, Alba Paul se ha ido directa a por Nagore Robles, para fundirse en un emocionante abrazo con la que ha sido su compañera de playa y aventuras en esta experiencia, sobre todo desde que la colaboradora aterrizase en Honduras para emprender una nueva aventura en pleno reality.

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"No queda nada. Aguantaste mucho tiempo sin mí, puedes hacerlo", le ha dicho Nagore, dándole ánimos. "Estamos todos fuera apoyándote, eres mi campeona. Tienes un montón de amigos aquí, apóyate en toda la gente", ha añadido. Además, a Maica también se le ha visto muy pero que muy afectada.

Finalmente, Nagore se ha ido junto a María Lamela para pronunciar sus últimas palabras ya como exconcursante de 'Supervivientes'. "Os admiro a todos muchísimo. Ha sido muy difícil este mes y medio aquí. No quiero imaginar lo que lleváis encima... sois unos campeones y unos supervivientes. Es una edición de la pera", ha dicho Nagore. Además, se ha dirigido a Alba Paul: "Eres mi ganadora, aguanta, eres maravillosa y lo haces todo. Eres el gran espírutu de 'Supervivientes'. Saca la misma sonrisa que tu hija".

El mensaje de Sandra Barneda a Nagore Robles

María Lamela también le ha dado las gracias a Nagore por haber participado en 'Supervivientes' y, tras ello, Sandra Barneda se ha sincerado con la ya exconcursante: "Personalmente, a pesar de que soy presentadora, me ha sabido mal. Esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y espero que algún día pueda verte entrando el día uno en 'Supervivientes'. Eres una gran superviviente".