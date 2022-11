Alejandro Soler bate en 'Got Talent' el récord mundial de dominada inestable: "No entiendo la vida sin metas"

Alejandro Soler es también conocido como "el hombre récord". Esta vez el concursante ha batido el récord de dominada inestable en las semifinales de 'Got Talent'. El participante tenía que superar las 30 dominadas, aunque Santi Millán le ha retado a lograr un objetivo más difícil todavía: 35. Finalmente, Alejandro ha realizado 31 repeticiones.

"No entiendo la vida sin metas, da igual lo alta que esté la meta, si tengo un objetivo nada me puede frenar. Cuanto más dura sea la subida, más voy a querer luchar. Me gusta riesgo y el público quiero un espectáculo que voy a dar", explica.