No era la primera vez de 'Bello Sisters' en 'Got Talent España', pero el trío acrobático se ha superado aún más en 'Got Talent: All Stars'. Las participantes realizaron un número diferente de acrobacia. Acostumbrados a ver a dúos de acróbatas, las 'Bello Sisters' demostraron que en su caso tres no son multitud, ya que realizaron figuras de lo más complejas.