‘Got Talent España’ sube el nivel en su novena temporada: los jueces solo dispondrán de seis Pases de Oro durante las Audiciones

“Me encanta ‘Got Talent’. Es un programa que lo tiene todo, de los pocos que tienen una producción de lujo; y, lo más importante, es muy divertido para toda la familia. Siento una gran responsabilidad porque entrar en un formato tan rodado, en el que todos los compañeros tienen tanta experiencia y que es tan complicado de realizar… no es fácil. En este aspecto, Dani Martínez me ha dado consejos que me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, sobre la concesión del Pase de Oro, que ha llegado a quitarme el sueño, me dijo: ‘Cuando lo veas, cuando lo sientas, cuando te des cuenta de que alguien sobresale por encima de todos los que ya de por sí sobresalen, ese es un Pase de Oro. Gracias, Dani, por todo, hasta por irte. Si no llega a ser por ti no siento el culo en esa silla”, señala el nuevo juez del programa.