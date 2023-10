El grupo de baile '12 XL' conmueve al jurado con su actuación: ''Me habéis tenido con el corazón encogido''

Todos los miembros del grupo tienen un objetivo en mente : poner los pelos de punta tanto al público como al jurado. Con su actuación, ’12 XL’ ha emocionado a todos los que se encontraban dentro del teatro, que no han podido evitar romper en aplausos.

Su show de baile ha transmitido tanto sin decir ni una sola palabra que Flo se ha dirigido a ellos emocionado: ‘’Me habéis cautivado, me habéis emocionado muchísimo. Ya no solo por vuestra interpretación si no por cómo habéis acompañado la canción’’.