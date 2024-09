El jurado es incapaz de valorar la actuación de Yubio al hacer música chasqueando los dedos

La energía de Yubio parece divertir a Paula Echevarría y Florentino Fernández, pero no tanto a Tamara Falcó y Risto Mejide. “Me da muchísima pena, pero hay algo que me he perdido”, considera Tamara al ver la entrega del público con este participante”. “Creo que original y difícil, pero, lo siento, es que no lo veo”. ¿Cambiará de opinión alguno de ellos para que la balanza se incline hacia un lado u otro?